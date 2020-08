Voilà les caractéristiques probables de la Xbox Series S

Alors que l’existence de la Xbox Series S n’est plus vraiment un secret, avec les nombreux leaks, dont la manette qui est désormais officielle, de plus en plus de journalistes américaines plutôt bien renseignés commencent à établir une liste des caractéristiques de la console. Et il se pourrait que nous puissions avoir en notre disposition aujourd’hui les caractéristiques les plus proches.

La Xbox Series S – Une console mid-gen ?

De nombreuses rumeurs semblaient indiquer que Microsoft préparait deux consoles next-gen. La fameuse Xbox Anaconda qui devait être la « vraie » console next-gen surpuissante (et qui s’avère être la Xbox Series X). Et une Xbox « Lockheart », une console qui doit accompagner la sortie de la Series X.

Cependant, cette console était au centre de nombreuses rumeurs. De nombreux « insiders » et journalistes ont commencé par annoncé une console identique à la Xbox Series X, mais dénuée de son lecteur de disque (exactement comme la PS5 et la PS5 Digital Edition).

Mais d’autres parlaient d’une console moins puissante, qui avait pour but de faire le lien entre la génération actuelle et la prochaine génération de console. Une console « mid-gen » qui serait donc moins chère que la Xbox Series X, tout en disposant des composants « next-gen » afin de faire une transition en douceur pour les joueurs.

Et vu les derniers événements sur Twitter, il semblerait que Microsoft opte pour cette option. Nos confrères de chez TweakTown ont mis en ligne de potentielles caractéristiques techniques de cette Xbox Series S. Des caractéristiques partagées et approuvées par le journaliste de The Verge, Tom Warren.

On peut voir que la Xbox Series X et la Xbox Series S sont assez différentes sur pratiquement l’ensemble des points. La console ne disposerait de seulement 4TFlops (contre 6 pour la Xbox One X actuellement et 12 pour la prochaine Xbox Series X). La console serait bloquée à 10GB de RAM contre 10 à 16GB pour la Series X.

La Xbox Series S ne permettrait pas la 4K Native mais juste de la 4K Upscalée (comme c’est actuellement le cas sur la PS4 Pro). Là où la Xbox One X actuelle et la prochaine Xbox Series X proposent de la 4K Native. La prochaine console de Microsoft pourra même monter à 8K.

La nouvelle console bénéficierait bien d’un disque dur SSD, et lira les mêmes jeux que la Series X (sans l’optimisation). Pour ce qui est du prix, la Xbox Series S aurait droit à des tarifs « friendly ». Que l’on peut traduire par abordable pour une console next-gen. Enfin, information importante, la Series S n’aurait pas de lecteur Blue-Ray et serait une console « All Digital ».

De son côté, le journaliste Tom Warren, connu pour être plutôt bien informé, valide la plupart de ses informations, rajoutant néanmoins que selon ses sources, le GPU de la Xbox Series S ne serait pas de 52 RDNA 2.0 CUs @1,825GHz comme la Series X, mais bridé à 20 RDNA 2.0 CUs @1,550GHz.