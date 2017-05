A 18 ans, il fabrique le plus petit satellite du monde pour la NASA

Pendant que beaucoup préparent leur baccalauréat, un petit génie de seulement 18 ans construit des mini satellites pour la NASA. Un jeune indien dont la prouesse est déjà notable, s’accapare même un record du monde, puisque son satellite est le plus léger du monde et ne pèse que 64 grammes.

Rifath Shaarook, n’a que 18 ans et pourtant ce jeune indien a remporté un concours international prestigieux organisé par Idoodle, la Nasa et le Colorado Space Grant Consortium. Le nom de ce défi est : « Cubes in Space ». Les nombreux participants devaient inventer un objet pouvant tenir dans un cube de 4 centimètres cube, afin de l’envoyer dans l’espace.

A 18 ans, il construit un satellite qui ira dans l’espace

Le jeune indien a donc décidé de construire un micro satellite d’une taille jamais égalée. La plus belle récompense pour Rifath Shaarook, c’est que son invention baptisée KalamSat, en hommage au président indien, Abdul Kalam (initiateur du programme aéronautique du pays) ira bel et bien dans l’espace. La NASA enverra son micro satellite le 21 juin dans l’espace et ce dernier fonctionnera pendant 12 minutes.

La NASA en profitera pour étudier le comportement de la fibre de carbone qui le compose, conçue à partir d’une imprimante 3D. Le KalamSat est également capable de mesurer l’accélération, la rotation et la magnétosphère de la Terre. On fait le pari que l’on devrait un jour réentendre parler de Rifath Shaarook.

Rifath Shaarook a remporté le défi « Cubes in Space »

Space Kidz India program led by Dr. Srimathy Kesan from Chennai, India. Such innovative and motivated students guided by an amazing woman! pic.twitter.com/tR29BUSwwO — Cubes In Space (@CubesInSpace) April 27, 2017

Acheter ce produit