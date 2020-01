A cause de ses tweets, elle ne sera plus cliente à la Société Générale

La Société Générale ne rigole pas avec les réseaux sociaux, et peut-être encore moins avec Twitter, qui permet à des illustres inconnus de faire entendre leur voix et leurs réclamations. Dans le 92, c’est le compte Twitter de la Librairie de Clichy qui fut au centre des l’attention de la banque, fin décembre dernier. La Librairie Villeneuve cherchait à dénoncer « l’acharnement » de la Société Générale, qui venait de supprimer le compte personnel de sa responsable.

Une critique de trop sur Twitter

Julie Goislard, libraire à son compte, n’aurait peut-être pas imaginé que son agence en serait arrivée là. Depuis la fin décembre, elle n’est plus cliente chez la Société Générale. Pourtant, c’est bien avec cette banque qu’elle opérait l’ensemble de son activité professionnelle, mais aussi personnelle, avec son compte personnel, le compte de son mari (et associé) ainsi que celui de ses enfants.

Suite à un problème avec son terminal de paiement, elle n’a pas pu engendrer des ventes par cartes bancaires pendant un certain temps, et cela l’a rendue assez frustrée. Elle avait critiqué le manque de réactivité de son agence bancaire, affiliée à la Société Générale, en expliquant son problème sur Twitter, et en mentionnant directement la banque et son compte de service client.

Une série de suppressions de comptes bancaires

Au lieu d’accélérer le processus de remplacement, ou de simplement demander à Julie Goislard de supprimer ses tweets, la Société Générale aurait procédé à une suppression de ses différents comptes, à commencer par le compte professionnel. Les choses seraient allées très loin, avec la suppression des comptes des enfants, âgés de 4 et 9 ans, ainsi que celui de son mari. « Ce sont nos tweets qui avaient déplu » précisait-elle, bien que nous n’ayons aucune confirmation officielle qu’il s’agit de cette raison.

Again! Après avoir fermé mon compte pro, le compte de mon conjoint, notre compte joint, on passe au compte perso! Continuez comme ça, @SG_etvous agence de Clichy! Bon, ma grand mère avait un compte chez vous, mais elle est morte 🤷🏻‍♀️. 🥇de l’acharnement #clichy @SocieteGenerale pic.twitter.com/m2QodvSnuy — Librairie Villeneuve (@LibrairieV) 30 décembre 2019

Dans un énième tweet publié le 30 décembre, Julie Goislard mentionne à nouveau sa banque, en indiquant que « l’acharnement » se poursuivait, avec la suppression de son propre compte personnel. Par le biais du compte Twitter de sa librairie, la femme ironisait en indiquant que sa grand-mère possédait également un compte chez Société Générale, avant de préciser que celle-ci était décédée. Une « médaille de l’acharnement » selon elle, qui pourrait peut-être bien lui donner envie de passer par un terminal de paiement mobile de nouvelle génération.