A l’abri des regards, Airbnb se tourne vers une nouvelle clientèle

Ce jeudi 9 avril, Airbnb a commencé à publier une série de nouvelles fonctionnalités pour ses hôtes. Après avoir bouclé un nouveau tour de table permettant de lever 1 milliard de dollars il y a quelques heures, la société américaine veut se tourner vers une nouvelle forme de réservation qui ne devrait pas plaire aux sociétés de gestion immobilière. Sur la page d’accueil de son site, un onglet de réservation pour plus d’un mois de location est affiché. Le but : suivre la tendance de ses hôtes, et proposer des séjours de longue durée.

En cette période d’épidémie de coronavirus, Airbnb pourrait voit ses revenus chuter de moitié cette année selon un article publié par The Information. Dans le scénario que l’entreprise vient de présenter à ses investisseurs, 2020 pourrait être une année catastrophique, où le chiffre d’affaires de l’exercice tomberait à 2,2 milliards de dollars, contre 4,9 milliards de dollars l’année dernière. En attendant un retour à la normale, Airbnb peaufine l’ouverture de nouveaux services à sa clientèle, et met l’accent sur une nouvelle tendance qui est apparue en 2019 : les séjours de long terme.

Hausse des séjours longue durée

La tendance est visible à la fois chez les clients et les hôtes inscrits sur la plateforme de Airbnb. De plus en plus d’annonces sont proposées et réservées pour des séjours de plusieurs semaines, voire d’un mois et plus. Airbnb a déjà pris en compte cette activité en proposant des avantages aux clients comme des réductions sur les prix en fonction de leur nombre de nuits réservées. Mais cette semaine, la stratégie de la société passe à la vitesse supérieure.

Selon les dires de l’entreprise, relayés par TechCrunch, une réservation sur sept en 2019 correspondait à un séjour de longue durée, et Airbnb mesure à 80 % la part d’hôtes acceptant des locations de plusieurs mois. Forcément, les annonces qui en découlent sont généralement des logements dotés des équipements nécessaires comme une cuisine et une buanderie.

Cette année, Airbnb avait signalé un record sur sa plateforme. Une réservation avait dépassé les 700 jours, et d’autres de plus de 600 jours avaient déjà été constatées. Des réservations de six à neuf mois sont de plus en plus fréquentes, avec à la clé une clientèle d’étudiants mais également de médecins et d’infirmiers. Plus d’un million d’annonces proposant des séjours mensuels sont enregistrés, et la tendance « évoluera à mesure que le monde change » reconnaissait Brian Chesky, le PDG d’Airbnb.

Un nouveau concurrent

Ces réservations, qui ressemblent de plus en plus à des locations traditionnelles, ne devraient pas faire le bonheur de tous. Après l’hôtellerie, Airbnb risque de s’attirer des ennuis avec les sociétés de gestion immobilière. Mais il s’agit d’un segment fort de la croissance de l’entreprise. Il reste encore à voir comment les autorités chercheront à réglementer l’arrivée du géant de la location en ligne, et si sa présence ne pourrait pas au contraire servir comme un tremplin pour les acteurs traditionnels, qui trouveront en Airbnb un portail de type marketplace à la demande grandissante.