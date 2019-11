A Los Angeles, la guerre continue entre Uber et les autorités

Ceux qui suivent un peu l’actualité d’Uber, savent que l’étau se resserre ces derniers mois et des conflits ont vu le jour dans plusieurs villes. Ainsi, à New York, un procès a été lancé entre la ville et l’entreprise. En Californie, Uber, comme les autres entreprises de VTC va désormais devoir proposer un contrat de travail à ses chauffeurs. Des cas qui ne sont pas isolés et sont symptomatiques d’un certain rejet de l’uberisation de la société. Mais, le géant américain ne semble pas encore vouloir déposer les armes.

Uber face à la ville de Los Angeles

Le dernier dossier épineux se trouve, encore une fois, en Californie. La ville la plus importante de l’état américain semble en avoir assez des trottinettes en libre-service et veut donc réglementer comme de nombreuses autres métropoles de la planète.

Avec cet objectif en tête, elle a demandé à Uber et surtout à sa marque Jump, de fournir les données de localisation des trottinettes et vélos électriques. Les autorités réclament beaucoup : l’accès en temps réel mais aussi l’historique des trajets.

Or, Uber possède là un argument sur lequel s’accrocher : le respect de la vie privée des utilisateurs. S’appuyant sur cet élément, l’entreprise a refusé la demande des autorités. Du côté de la ville, on explique vouloir vérifier que le quota de moyens de transport autorisé est respecté et surtout un accès égalitaire à ces services. Plusieurs études ont prouvé récemment, que ces moyens de transport étaient beaucoup plus rares dans les quartiers populaires (y compris à Paris).

Si Uber se retrouve souvent du mauvais côté de l’histoire, c’est bien Los Angeles qui semble passer pour le méchant cette fois. Signe fort, l’Electronic Frontier Foundation, une organisation de défense des droits en ligne s’est rangée avec l’entreprise contre la ville. Affaire à suivre dans les prochains mois. La décision finale dans ce dossier pourrait bien avoir des conséquences plus larges.