WhatsApp va bientôt augmenter le nombre de participants dans les appels vidéos

Plus de participants pour les appels de groupe WhatsApp

Cela fait quelques semaines maintenant que les applications de messagerie et autres logiciels de télétravail voient leur audience exploser, une conséquence directe de la distanciation sociale imposée un peu partout dans le monde par les diverses mesures de confinement. Slack, Google Duo, Messenger, WhatsApp, Zoom et autres Microsoft Teams profitent évidemment de l’occasion pour faire le plein de nouveautés, et d’utilisateurs.

Du côté de chez WhatsApp, on est évidemment en pleine confiance, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs mensuels, mais on reste malgré tout vigilant face à la concurrence. En effet, si certains logiciels concurrents permettent de passer des appels vidéos incluant des dizaines de participants, le service de Facebook impose encore et toujours une limite de 4 participants seulement.

De 4 participants, à 8 ou 12 ?

Une limitation relativement suffisante en temps normal, mais qui devient trop faible en ces temps de confinement. De nombreux utilisateurs utilisent en effet les applications de messagerie pour discuter, en vidéo, avec leur famille, et cela inclut généralement plus de 4 personnes. Un point faible qui devrait rapidement être corrigé si l’on se fie aux données récupérées par WABetaInfo.

En effet, en farfouillant dans le code de la dernière bêta de l’application WhatsApp, on a découvert des indices laissant présager d’une augmentation de la limite du nombre de participants à une discussion audio/vidéo. A noter toutefois que tous les participants devront utiliser tous la toute dernière version en date de WhatsApp pour rejoindre la conversation.

A l’heure actuelle, impossible de savoir quelle sera la nouvelle limitation fixée par l’application de messagerie. Difficile également de savoir quand cette mise à jour aura lieu, même s’il est évident que Facebook va tout faire pour ajouter au plus vite cette nouvelle fonction à WhatsApp. Il y a quelques jours, c’est Google Duo qui faisait évoluer son nombre de participants à une discussion vidéo, avec une limite qui passait alors de 8 participants, à 12.