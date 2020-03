A Nice, le confinement de la population est contrôlé par… un drone !

Un drone au service du confinement à Nice

Vous le savez forcément, depuis quelques jours, le Gouvernement a mis en place des consignes de confinement, et demande aux Français de rester chez eux, pour freiner la propagation du coronavirus. Des consignes qui sont respectées par la plupart des Français, même si certains continuent encore et toujours à se rendre sur les marchés, dans des parcs, à se promener dans les rues… visiblement inconscients des risques encourus (pour eux comme pour les autres).

Si les autorités se chargent de contrôler le respect du confinement (avec des amendes à la clé), à Nice, c’est un drone qui survole la ville, et qui invite les plus rebelles à respecter les distances de sécurité et à rentrer chez eux. Le dispositif est assuré par une société locale, Drone 06.

Le drone de la société @drone_06 en action sur l’avenue Jean-Médecin à #Nice06 Muni d’un haut-parleur, l’engin répète deux messages préenregistrés: « Les déplacements sont interdits sauf dérogation » et « respectez les distances de sécurité s’il vous plaît » @Nice_Matin #Nice06 pic.twitter.com/z8WlswT8fs — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) March 19, 2020

Le drone, doté d’un haut-parleur, se charge ainsi de répéter deux messages préenregistrés, à savoir « Les déplacements sont interdits sauf dérogation » et « Respectez les distances de sécurité s’il vous plaît. » Un dispositif en cours de test dans la ville de Nice, et qui pourra donc être déployé dans d’autres villes si ce dernier s’avère efficace.

La Promenade des Anglais bientôt fermée ?

A noter que la préfecture des Alpes-Maritimes a décidé tout récemment de durcir les mesures de confinement, en interdisant notamment l’accès à toutes les plages. Selon toute vraisemblance, il se pourrait que la ville de Nice décide également de fermer la très célèbre Promenade des Anglais. Dans la ville de Lyon, ce sont les Berges du Rhône qui sont également fermées, tout comme les différents parcs de la ville.

Rappelons que les mesures de confinement interdisent toute forme de déplacement, sauf sur présentation d’une dérogation exceptionnelle (à télécharger à cette adresse), et qu’il est également proscrit de s’éloigner à plus de 200m de son domicile.