A San Francisco, Lyft n’aime pas la concurrence

Un peu partout dans le monde, des services de vélos ou trottinettes en libre-service voient le jour. Ainsi, à Paris, c’est Uber Jump qui est arrivé il y a deux mois. Parmi les acteurs majeurs du marché, on trouve notamment Lyft qui a décidé de s’activer sur le sujet il y a un peu plus d’un an, via le rachat de Motivate, une start-up de vélos en libre-service. A San Francisco, la situation est telle que Lyft considère avoir une exclusivité avec la ville et lance désormais une affaire en justice.

Lyft veut défendre son monopole

A l’origine du problème, un appel à candidatures lancé par San Francisco qui voulait élargir son offre de vélos en libre-service. Mais cette initiative n’a pas été bien acceptée par Lyft qui vient de déposer une plainte contre la ville californienne. L’entreprise espère obtenir une injonction d’un juge qui empêchera la ville d’ouvrir le marché à de nouveaux acteurs.

Pour défendre ce droit, Lyft, s’appuie sur un accord d’exclusivité de 10 ans qui aurait été signé entre avec Ford GoBike (auparavant géré par Motivate). Du point de vue de Lyft, cela signifie qu’aucun autre acteur n’a le droit de se lancer.

La ville de San Francisco voit de son côté les choses d’une façon différente. Les avocats expliquent en effet que l’accord concernerait uniquement les vélos connectés à des stations de recharge. Pas ceux qui ont un système différent, on peut notamment penser à ceux qui fonctionnent avec des « juicers », ces particuliers qui rechargent les véhicules chez eux le soir, contre paiements.

A noter que Uber possède déjà son propre service sur place, sans recharge, depuis le rachat de Jump. Mais Lyft, considère qu’il s’agit d’une exception, qui avait alors été acceptée pour des raisons pratiques. Affaire à suivre.