A Singapour, un chien-robot pour faire respecter la distanciation sociale

Cela fait quelques mois maintenant que Boston Dynamics prend plaisir à démontrer les étonnantes capacités de son robot Spot. Un « chien-robot » qui a notamment été testé par la police américaine, mais qui a également été utilisé tout récemment dans des hôpitaux américains, pour gérer la crise du Covid-19. A Singapour également, le chien-robot Spot est utilisé pour lutter face à l’épidémie.

Ainsi, depuis quelques jours (et jusqu’au 22 mai), un robot-chien Spot patrouille dans le parc Bishan-Ang Mo Kio, et se charge de rappeler aux promeneurs de respecter la distanciation sociale pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Il s’agit d’un programme de test qui va durer deux semaines, avec un chien-robot qui sera surveillé à distance par un ingénieur de chez Boston Dynamics et accompagné par un gardien du parc.

La société rappelle que Spot « dispose d’algorithmes intégrés pour détecter un objet ou une personne à moins d’un mètre de sa proximité afin d’éviter la collision. » Un message préenregistré permet également au chien-robot de diffuser un avertissement aux personnes qui ne respectent pas la distanciation demandée. Le robot est également équipé de caméras, utilisées pour surveiller les rassemblements, mais le gouvernement insiste sur le fait que ces caméras ne disposent pas d’une technologie de « face tracking« , et ne collecteront pas de données personnelles.

