JeuConcours – 10 abonnements Youboox à gagner, pour accéder à 100 000 livres, BD et magazines en version numérique

Romans, magazines, BD…à vous la lecture illimitée pendant 6 mois sur Youboox ! [lecteurs premium]

Youboox est une startup française dont l’ambition est de devenir le Deezer de la lecture. Sa plateforme agrège des milliers de livres, BD et magazines en version numérique.

La lecture est accessible, avec vos listes de lectures personnelles, moyennant un abonnement de 7,99 euros par mois (soit le prix d’un livre poche). Youboox vous permet également de composer votre bibliothèque virtuelle, où des listes de favoris font office d’étagères virtuelles. Vous pouvez télécharger ce qui vous intéresse pour pouvoir lire tranquillement hors ligne dans les transports et toute zone où la connexion internet laisse à désirer.

Vous ne retrouverez pas forcément les derniers best-sellers des librairies sur Youboox, mais vous aurez quand même l’embarras du choix. Dans la catégorie « quotidien », vous aurez accès au Figaro. Dans les hebdos, entre Challenge, l’Express, l’Obs, Paris Match, Elle, The Good Life, le JDD…difficile de manquer de lecture. Et dans la catégorie fiction, des milliers de romans et BD vous sont proposés.

Comment participer ?

10 lecteurs premium seront tirés au sort pour gagner un abonnement premium de 6 mois à Youboox.

Pour participer, on vous laisse le choix ! Il vous suffit de

commenter sous l’article,

sous l’article, tweeter en mentionnant @ youboox et @ pressecitron

en mentionnant ou partager sur Facebook.

Le tirage au sort aura lieu le 19 ctobre.

