Accéder aux photos des comptes privés Instagram, un jeu d’enfant ?

En réalité, il suffira simplement que vous vous procuriez leur URL. Les publications de comptes privés sur Instagram sont loin d’être aussi confidentielles qu’on pourrait le penser, et c’est le site BuzzFeed qui vient de le démontrer. Par une simple lecture du code source d’une publication privée à l’aide d’un navigateur web, il est possible de récupérer l’adresse web d’une publication et d’en partager l’URL. En se procurant cette dernière, une photo, vidéo, ou encore une « story » de compte privé peuvent être entièrement visualisés par un individu non abonné, et sans même que ce dernier soit forcément inscrit sur Instagram.

La vulnérabilité touche la plateforme de partage de photos, mais le média à l’origine de cette information cite également les contenus privés partagés sur Facebook. Un « bad buzz » encore, pour le groupe de Mark Zuckerberg, vis-à-vis de la confidentialité de ses réseaux sociaux. D’autant plus qu’il y a seulement un mois, Instagram fut également sur le devant de la scène dans une affaire de partage de données personnelles de ses utilisateurs.

Des comptes privés Instagram pas si confidentiels

La technique est simple et rapide, et permet de pouvoir visualiser et télécharger des photos, vidéos et « stories » de comptes Instagram privés. Il suffit que l’un de vos abonnés se dirige sur le code source de votre publication en effectuant un clic droit sur la publication et cliquant sur « Inspecter l’élément ».

Par raccourcis vers l’onglet « Network », l’URL de la publication est disponible. C’est celle-ci qui permettra à n’importe qui de partager votre contenu et laisser d’autres utilisateurs pouvoir accéder à une publication sans aucun outil nécessaire, directement depuis un navigateur web.

Le « hack » – très simple – possède aussi l’avantage (ou le danger) de passer totalement inaperçu. Il n’y aura en effet aucun moyen pour l’utilisateur de se rendre compte de la manipulation et du fait que son contenu ait été partagé.

Dernière problématique de cette vulnérabilité : la possibilité de lire le contenu d’une publication même si celle-ci a été supprimée sur Instagram. Pour ainsi dire, aucune confidentialité n’est possible, et votre publication (ou storie !) en restera toujours accessible.

Un problème récurrent sur Instagram

Ce n’est pas la première fois que le réseau social est montré du doigt vis-à-vis de la confidentialité de ses comptes privés. En 2015 déjà, Instagram avait dû faire face à une expérience menée par nos confrères de Quartz, qui avait téléchargé plus de 100.000 photos dont une grosse partie été issue de comptes privés, afin de montrer la vulnérabilité du cryptage de la plateforme.

Parmi ces dernières, « un selfie d’une femme en sous-vêtements et de quelqu’un tenant de la marijuana ». Un problème qui persiste jusqu’à aujourd’hui, et les révélations de BuzzFeed.