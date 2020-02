L’acteur Steven Seagal condamné pour avoir fait la promotion du… Bitcoiin

La SEC (Securities and Exchange Commission) a condamné Steven Seagal à une lourde amende s’élevant à plus de 330 000 dollars. L’organisme en charge de la régulation des marchés a jugé que l’acteur américain n’avait pas été transparent lors de la promotion d’une cryptomonnaie.

Pour promouvoir le Bictoiin (Bitcoiin2Gen) qui —bien que son nom rappelle une autre monnaie très populaire, n’a pas de lien avec le Bitcoin, Steven Seagal s’est effectivement vu promettre 250 000 dollars en cash et l’équivalent de 750 000 dollars en cryptomonnaie. En échange, il a accepté de faire un communiqué pour que sa communauté achète la monnaie virtuelle qu’il mettait en avant. À cette époque, en 2018, il comptait plus de 6,7 millions d’abonnés sur Facebook pour un peu moins de 108 000 sur Twitter. Depuis, les tweets en question ont été supprimés.

« Ce sont précisément les objectifs de Bitcoiin2Gen »



Dans le communiqué mettant en avant le Bictoiin, on pouvait lire : « En tant que bouddhiste, professeur de zen et guérisseur, Steven vit selon les principes selon lesquels le développement du soi physique est essentiel pour protéger l’homme spirituel. Il croit que ce qu’il fait dans sa vie consiste à amener les gens à la contemplation pour les réveiller et les éclairer d’une manière ou d’une autre. Ce sont précisément les objectifs de Bitcoiin2Gen, qui visent à responsabiliser la communauté en lui fournissant un système de paiement P2P décentralisé avec son propre portefeuille, son écosystème et sa solide plateforme de blockchain sans avoir besoin d’une tierce partie ».

Une belle incitation à l’achat de cryptomonnaie, mais aucune mention, dans cet extrait ou ailleurs, du fait qu’il ait touché de l’argent pour mettre en avant la monnaie virtuelle. Steven Seagal a accepté de payer un montant basé sur l’amende ainsi que sur les 250 000 dollars qu’il a reçu de la part du groupe.

Connu pour ses rôles dans plusieurs films d’action des années 1990, l’acteur est également réputé pour sa proximité avec le président russe Vladimir Poutine et son attrait pour le bouddhisme tibétain. Dans le contexte de MeToo, il a été accusé d’agressions sexuelles et de viol par plusieurs femmes, mais il n’a pas été poursuivi en justice par manque de preuves suffisantes.

Il y a un an, c’est le boxeur Floyd Mayweather qui a été condamné par le régulateur du marché américain pour les mêmes raisons. Il a payé une amende de 600 000 dollars pour clôturer le procès tout en continuant de nier les faits.

De son côté, l’équipe à l’origine du Bitcoiin2Gen a été accusée d’arnaque et s’est défendue plusieurs fois en assurant qu’il ne s’agissait ni d’une escroquerie ni d’un système pyramidal. Toutefois, les fondateurs ont disparu sans laisser de traces quelques mois plus tard, en mai 2018.