Adidas x Dragon Ball Z : découvrez en images les sneakers Goku et Freezer

Adidas dévoile les images de ses nouvelles baskets dédiées à l’univers Dragon Ball Z, avec un premier tandem qui rend hommage à Goku et à Freezer.

Un partenariat Adidas x Dragon Ball Z

Vous ne le savez peut-être pas (encore !), mais Adidas va proposer dès ce mois d’août une nouvelle collection de sneakers en hommage à Dragon Ball Z. Au total, ce sont 8 paires de baskets qui seront proposées d’ici la fin de l’année 2018, avec un premier tandem de modèles en août, deux autres en septembre, un nouveau duo en novembre et deux dernières paires en décembre. On savait déjà que les deux premières allaient être dédiées aux personnages de Goku et de Freezer, en voici les premières images officielles.

Une collection qui démarre donc très fort, avec deux modèles qui rendent hommage à deux personnages ô combien emblématiques de la saga DBZ. De son côté, le modèle Goku reprend les lignes du modèle ZX500 RM, avec évidemment un nouveau coloris orange, et divers motifs rappelant le plus célèbre des super guerriers. En ce qui concerne le modèle dédié à Freezer, il se base sur l’Adidas Yung-1, avec ici une finition tout en violet/blanc.

Il faudra toutefois patienter encore un peu pour découvrir le prix de vente de ces premières baskets Adidas x Dragon Ball Z. Rappelons au passage que les fans de Sonic ont également pu découvrir récemment une paire de sneakers Puma en hommage au célèbre hérisson bleu.

Dans le reste de la collection Adidas x Dragon Ball Z, on retrouvera en septembre des modèles dédiés à Son Gohan et à Cell. En septembre, ce sont Vegeta et Majin Buu qui seront à l’honneur, tandis qu’en décembre, ce sont les dragons Shenron et Super Shenron qui seront déclinés en baskets Adidas. Avis aux fans donc.

(Via THM)