Adobe présente sa plateforme de streaming en live, similaire à Twitch

Au cours de la conférence annuelle Adobe MAX, l’entreprise présente ses nouvelles applications Creative Cloud, et prend la peine d’évoquer les prochaines fonctionnalités qui pourraient arriver. L’une a attiré notre attention, il s’agit d’un mix entre Twitch et YouTube. En effet, si l’on en croit l’annonce d’Adobe, les logiciels Creative Cloud devraient à l’avenir embarquer une sorte d’option de streaming intégrée, ce qui permettrait aux designers et concepteurs de diffuser en direct leur travail afin que des viewers puissent en tirer des leçons, ou de l’inspiration.

Bien plus simple que de partager son écran sur des plateformes comme Twitch, Mixer, ou encore YouTube, cette option permettra à un utilisateur d’Illustrator, After Effect, ou encore Photoshop de diffuser son travail en live en cliquant simplement sur un bouton dédié à cet effet. Actuellement de nombreux créateurs utilisent des plateformes comme Patreon, ou Skillshare pour enseigner leur savoir-faire, et ainsi toucher un revenu supplémentaire. Désormais, cette option permettra de diffuser en direct tout en permettant aux viewers d’effectuer des dons, un peu comme sur Twitch.

Une option à plusieurs usages

De plus si l’on oublie les enjeux du partage et de l’enseignement, cette fonction pourrait également améliorer les relations entre les designers et leurs clients. Au lieu d’envoyer 20 versions différentes suivant l’avancée des travaux, il pourrait être judicieux de simplement inviter le client à visionner en live le travail en cours et faire ses modifications directement. Cela réduirait drastiquement les va-et-vient de fichiers pour des révisions minimes.

Pour le moment, cette option de streaming est en phase de test pour certains utilisateurs de la dernière application : Adobe Fresco disponible sur iPad. Cette annonce vient clôturer une semaine riche en annonces pour l’éditeur de logiciel américain qu’il s’agisse de l’arrivée de Photoshop sur iPad, ou encore des nombreux Sneaks dont permettant de détecter si une image est photoshopée ou non. Adobe a également annoncé une version complète d’Illustator pour mobile prévu courant 2020. Toutes ces annonces devraient être compatibles avec ce projet de streaming, qui va être déployé chez de plus en plus d’utilisateurs et plus en plus de logiciels de la compagnie.