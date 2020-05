Agicap lève 15 millions d’euros pour développer sa plateforme de gestion de trésorerie

Agicap, la startup qui a créé un outil de gestion de trésorerie à destination des petites et moyennes entreprises, vient d’obtenir un financement à hauteur de 15 millions d’euros auprès de Partech Partners, avec la participation des investisseurs existants BlackFin Capital Partners et Kima Ventures. Ce nouveau tour de table arrive seulement 7 mois après la levée fonds en amorçage d’un montant de 2,5 millions d’Euros menée par BlackFin.

Lancé en 2016 par Sébastien Beyet et Clément Mauguet, l’outil développé par la startup permet aux petites et moyennes entreprises de gérer et contrôler leur trésorerie en temps réel. Ce nouveau financement va permettre à la jeune pousse de développer d’autres modules au sein de son interface et également de recruter du personnel. Elle prévoit de passer de 30 à 100 collaborateurs sur l’année à venir.

« Notre objectif est de créer un véritable outil de pilotage de l’entreprise à partir des flux de trésorerie […]. La gestion de la trésorerie est devenue encore plus importante en raison de la crise. Les entrepreneurs peuvent utiliser Agicap pour suivre l’impact de la crise au quotidien et répondre à différents scénarios (crise à long terme ou crise à court terme, redémarrage partiel, etc.) avec des actions appropriées. » déclare Sébastien Beyet, le PDG d’Agicap.

Une plateforme qui facilite le quotidien des entreprises

À l’aide d’une interface ludique et intuitive, les données bancaires, de facturation et les informations comptables sont regroupées. Il est ainsi possible de visualiser les flux financiers de manière exhaustive et en temps réel. L’interface propose même des scénarios prévisionnels pour aider les entrepreneurs à anticiper certaines situations.

La jeune pousse compte aujourd’hui 2.000 clients, dans différents secteurs d’activité comme l’hôtellerie, la restauration, les transports, le commerce non alimentaire et l’industrie. Ainsi elle est amenée à travailler avec des franchisés de grands groupes tels que McDonald’s, Burger King, Ibis, Best Western ou même certaines startups comme Cityscoot ou Ornikar.

En termes d’organisation, les retours sont plutôt positifs. La centralisation des données dans un seul et même outil permet de soulager l’entreprise de ces tâches souvent ingrates et lui offre la possibilité d’avoir un visuel synthétique sur toutes les informations nécessaires pour faire ses prévisions. Les entreprises qui l’utilisent semblent satisfaites de pouvoir se recentrer sur leur activité et leur cœur de métier tout en se déchargeant d’une part de l’organisation financière et administrative.