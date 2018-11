Airbnb : une amende de plus de 2 millions de dollars pour location illégale

Comme l’indique le bureau du procureur de San Francisco, Darren et Valerie Lee ont tous deux dirigé « une chaîne d’hôtels illicites pendant la crise du logement à San Francisco plutôt que de louer légalement les logements à des locataires résidentiels ». Par conséquent, le couple est condamné à payer une amende de plus de 2 millions de dollars.

Plus de 700 000 dollars de profit pour le couple

Dennis Herrera, procureur de la ville, avait déjà poursuivi Darren et Valerie Lee en 3014, lorsque ceux-ci ont loué la propriété dont ils venaient d’être expulsés. Un an plus tard, le couple s’est résolu à payer un montant de 276 000 dollars tout en s’engageant à ne plus proposer des propriétés en location à court terme. Selon l’enquête, les Lee auraient violé l’injonction plus de 5 000 fois en seulement onze mois après leur passage au tribunal, période sur laquelle ils ont engrangé plus de 700 000 euros de profit. C’est en mai 2018 qu’Herrera dépose une requête devant le tribunal afin que l’injonction soit appliquée.

Ironie du sort, le montant de l’amende de 2,25 millions de dollars servira non seulement à payer les coûts de l’enquête, mais également à financer la nouvelle loi sur la protection des consommateurs, qui comprend la location à San Francisco. Les propriétaires ont interdiction de pratiquer des locations court terme avant, au minimum, mai 2025.

Pour sa part, Airbnb s’est exprimé dans une déclaration, indiquant : « Ce n’est pas le type d’hôte que nous voulons sur notre plateforme et nous sommes heureux que la Ville ait les outils dont elle a besoin pour appliquer les règles […] Nous sommes fiers que le partage de maison soit légal à San Francisco et nous sommes impatients de continuer à travailler avec la ville ».

Au mois août 2018, plus de 1,3 million d’euros d’amende ont déjà été distribués en France depuis le début de l’année en cours.

Source