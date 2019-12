Akira : le film de Taika Waititi annulé ?

Mauvaise nouvelle pour les fans d’Akira. Le célèbre manga, diffusé au Japon entre 1982 et 1990 (et en France de 1990 à 1992 pour sa première adaptation) n’aura pas encore le droit à son film en vue réelle. Pourtant, les choses semblaient bien engagées jusque-là, avec Taika Waititi (le réalisateur de Thor Ragnarok) aux manettes d’un projet programmé par Warner Bros. Sa date de sortie était même prévue pour le 21 mai 2021. Mais, il n’a désormais plus de date de sortie.

Akira, victime de Marvel

Le problème résiderait tout d’abord du côté du script, qui n’est toujours pas terminé. En conséquence, impossible de lancer la production. En retirant la pression d’une date, Warner Bros permet aussi aux équipes de travailler plus sereinement. Mais, il faut aussi y voir le résultat d’un emploi du temps très chargé pour le réalisateur qui travaille notamment à Thor : Love and Thunder pour Marvel.

Il a été embarqué sur ce projet avant de devenir un réalisateur reconnu. S’il affirme régulièrement son attachement au projet, c’est aussi une question de priorités pour lui.

A la façon de James Gunn qui balance entre DC Comics et Marvel, Taika Waititi devra toutefois parvenir à se décider. Il ne pourra pas éternellement jongler entre les studios majeurs alors même qu’ils sont en concurrence. Surtout si cela le pousse à en abandonner certains…

Pour Akira en revanche, la situation a comme un air de déjà vu. Le manga qui a eu le droit à version anime n’a jamais réussi à passer le cap des prises de vues réelles. Des projets ont vu le jour au fil des années, avec la compagnie de Leonardo DiCaprio. Certaines rumeurs ont même attaché Christopher Nolan au projet.

Toujours chez Warner Bros, on a en revanche eu le droit à une bonne nouvelle. The Flash, le film très attendu avec Ezra Miller, a une date de sortie : le 1er juillet 2022.