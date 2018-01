Alexa arriverait en France le 14 avril

Selon les informations de Tom’s Guide, Amazon Alexa débarquerait en France le 14 avril.

Plus de 3 ans après la présentation d’Amazon d’Alexa, le géant du e-commerce entendrait enfin lancer son assistante virtuelle dans l’Hexagone. C’est ce qu’indique un article posté aujourd’hui par notre confrère Tom’s Guide. D’après ce site, le lancement d’Amazon Alexa en France se ferait le 14 avril.

Bien entendu, c’est une information non-officielle qu’il faut donc prendre avec les pincettes d’usage. Et même si les sources de Tom’s Guide sont fiables, il est encore possible qu’Amazon repousse le lancement en France. D’après le site, c’est à cause de ses difficultés à apprendre la langue de Molière que le lancement d’Alexa dans l’Hexagone se fait attendre.

En tout cas, il s’agit d’une bonne nouvelle pour tous les consommateurs français intéressés par les assistants personnels et par les haut-parleurs connectés.

De la concurrence pour Google Home et HomePod ?

Actuellement, Google propose déjà les Google Home propulsés par Google Assistant dans l’Hexagone. Et l’HomePod d’Apple, quant à lui, sera commercialisé dans nos contrées au printemps. Avec l’arrivée (encore à confirmer) d’Alexa, on aurait alors plus d’options.

Pour rappel, Alexa a été lancée aux Etats-Unis sur les haut-parleurs intelligents Amazon Echo. Depuis, plusieurs variantes ont été présentées par Amazon, comme l’Echo Dot, plus petit et moins cher, ou l’Echo Show, qui dispose d’un écran tactile.

Et en plus des appareils d’Amazon, Alexa est également disponible sur des produits d’autres marques. Au CES de Las Vegas, Amazon a d’ailleurs levé le voile sur un kit qui permet aux constructeurs d’intégrer facilement Alexa sur les accessoires connectés. En plus de cela, l’assistante arrive aussi sur les ordinateurs sous Windows 10 via une application dédiée.

