Alita : Battle Angel : l’espoir d’un 2e film relancé

Alita : Battle Angel fait partie de ces films qui sont particulièrement surprenants, notamment pour ceux qui craignent toujours que l’adaptation d’un manga ne soit un massacre de l’oeuvre original. Plus d’un an après la sortie dans les salles obscures, on se pose encore la question de savoir si une suite peut être possible pour le film situé dans un univers post-apocalyptique et cyberpunk. Il y a quelques semaines encore, quand on vous en parlait, c’était avec un très gros conditionnel, notamment parce que Disney ne semble pas vouloir en faire une priorité. Mais, les fans ne lâchent pas l’affaire et se font entendre, en surfant sur l’actualité.

Alita : Battle Angel, dans le sillage du Snyder Cut ?

Qu’est-ce qui a relancé leur espoir ? Et bien c’est l’annonce faite par HBO Max de l’arrivée du Snyder Cut de Justice League sur HBO Max. Un projet longtemps rêvé qui va finalement aboutir. Le cas d’Alita : Battle Angel est bien sûr différent. La suite n’a jamais été filmée, ni charcutée par le studio. Mais, les fans ont pris conscience de ce qui pourrait bien devenir un phénomène plus large, rendu possible notamment par les plateformes de streaming qui offrent un nouveau canal de diffusion. Si l’opinion publique réussit à se faire entendre assez fort et avec un peu de patience, alors il pourrait bien être possible de faire évoluer la situation.

Mais, là où les pressions s’exerçaient en priorité sur les réseaux sociaux et l’espace numérique au sens large, les fans de Alita : Battle Angel, n’hésitent pas à jouer la carte de la publicité classiques. Des campagnes d’affichage ont ainsi été déployées dans les rues de Los Angeles. On peut y voir que « l’armée d’Alita », réclame la suite du film.

Hey Disney, these ads are running today on a billboard in Koreatown in downtown Los Angeles. They're saying that the Alita Army wants an Alita sequel. @DisneyStudios @20thCentury #AlitaSequel @doc_ido pic.twitter.com/cNNE7LYADh — Charlie Schmidt (@CharlieSchmidt1) June 1, 2020

Difficile d’y voir un facteur décisif pour l’instant. Mais, il s’agit d’un combat à long terme et après tout, Disney+ aura bien besoin de contenu…

