Alphabet affiche un bilan trimestriel record, à l’aube d’une nouvelle enquête antitrust

Elles ne sont pas nombreuses. Rares sont en effet les entreprises du S&P500 à pouvoir revendiquer de tels chiffres. Chez Alphabet, les bénéfices affichés au second trimestre de cette année avoisinent les 10 milliards de dollars. D’avril à juin, le groupe a pour la plupart tiré ses revenus de la publicité de Google, représentant 84% du chiffre d’affaires du groupe. Mais dans le détail, les contributeurs à la croissance du groupe se cachent au sein du Pixel 3a, de YouTube, ainsi que d’une période juridique plus calme que par le passé. Revue en détail de ces résultats.

La maison-mère de Google triple son bénéfice en un an

Google peut se féliciter d’avoir échappé à tout règlement d’amende lors de ce second trimestre 2019. Écartée –pour l’heure– de ces sorties d’argent, la maison-mère du mastodonte américain a pu tripler ses bénéfices par rapport à la même période de 2018. Il faut dire qu’il y a tout juste un an, Alphabet avait dû régler une amende européenne de 4,34 milliards d’euros pour des pratiques illégales vis-à-vis de ses smartphones Android. Une période qui avait contraint le groupe à puiser dans sa trésorerie, comme ce fut également le cas en ce début d’année avec une somme de 1,49 milliard d’euros réclamée par la Commission européenne.

Mais le bilan trimestriel du groupe ne se résume pas seulement à cette période juridique plus propice. L’entreprise a davantage de rentrées d’argent, et cela se voit directement dans le chiffre d’affaires de ces trois derniers mois. Ce dernier a été évalué à 38,94 milliards de dollars, soit une progression de 20% sur un an. Un niveau bien supérieur aux attentes des analystes.

Les revenus publicitaires progressent, tout comme les ventes du Pixel 3a

En conférence de presse, Alphabet a une nouvelle fois démontré l’aspect majoritaire des revenus publicitaires de Google dans la part de son chiffre d’affaires. 32,6 milliards de dollars, soit 84% du volume de transactions, concernent uniquement ces revenus. Mais comme nous l’écrivions dans un article concernant les résultats exceptionnels des ventes du Google Pixel 3a, Alphabet peut notamment remercier la vente de ses smartphones. Si aucun chiffre concret n’a été évoqué, le patron de Google Sundar Pichai affirmait alors que « les ventes totales d’appareils Pixel au deuxième trimestre ont plus que doublé par rapport à l’année précédente ».

Avec plus d’un milliard d’heures visionnées par jour par ses utilisateurs, YouTube figure comme le second moteur de croissance du groupe Alphabet pour le deuxième trimestre 2019. Au même titre, le développement des activités de Google dans le cloud aurait généré plus de 8 milliards de revenus. Une diversification des activités de la maison-mère qui semble se montrer comme une recette gagnante.

À l’aube d’une nouvelle sentence juridique ?

Alphabet peut se féliciter, et profiter de ces chiffres pour renforcer la confiance auprès de ses investisseurs. Mais cette mer calme pourrait très vite se faire remplacer par une nouvelle tempête : depuis le 23 juillet dernier, le département de la Justice américaine a déclaré avoir démarré une enquête portant sur les GAFAM. Cette étude antitrust vise notamment Google, pour déterminer si l’entreprise participerait à des pratiques anticoncurrentielles ou non. À terme, les résultats pourraient coûter très cher aux géants du numérique, au détriment de leurs bénéfices.