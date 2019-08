Alphabet (Google) détient désormais plus de cash qu’Apple

Jusqu’ici, Apple était l’entreprise qui détenait le plus de réserve de cash au monde, largement devant d’autres sociétés pourtant particulièrement conséquentes.

Selon les informations du Financial Times, Alphabet, la société mère de Google, a dépassé la marque à la pomme et se hisse désormais sur la première marche du podium des sociétés qui disposent du plus de cash en réserve au monde.

La société mère de Google passe devant Apple

En effet, Alphabet disposerait de plus de 117 milliards de dollars de cash en réserve, un chiffre que la société aurait atteint au deuxième trimestre de l’année 2019. En comparaison, Apple n’aurait « que » de 102 milliards de dollars, ce qui relègue l’entreprise à la deuxième place.

Si Alphabet a dépassé Apple, c’est principalement car ce dernier a vu sa réserve de cash fondre au cours de ces dernières années. En effet, la marque à la pomme était en possession de 163 milliards (sans dettes) en 2017, soit largement devant la société mère de Google. Cela signifie qu’elle a perdu plus de 60 milliards de cash en deux ans.

Sur cette même période, Alphabet a fait l’acquisition de plus de 20 milliards de dollars, un montant qui lui a permis de passer devant l’ex numéro un de ce classement.

De prime abord, l’on pourrait considérer qu’il est plutôt positif, pour une société comme Alphabet, d’avoir autant de cash en réserve. Cependant, les investisseurs ont tendance à critiquer ce montant, car ils jugent que cet argent n’est pas exploité comme il le devrait, le rendant inutile. Pour sa part, Apple s’est justement débarrassé d’une partie de ce montant pour répondre à une demande des investisseurs, qui souhaitaient plus de dividendes. Il a fallu attendre quelques années avant que ces derniers obtiennent finalement gain de cause.

L’immense réserve de cash d’Alphabet pourrait donc être redistribuée en dividende, mais aussi servir à faire des acquisitions ou à payer des amendes comme celles dont écope parfois Google.