Amazon Echo, Echo Spot, Echo Dot : -50% sur les assistants vocaux

Alors que le Prime Day Amazon 2018 vient tout juste de commencer, on voit déjà une très belle réduction sur l’assistant vocal du marchand : toutes les versions du Amazon Echo voient leur prix baisser de 50%. Pour ne prendre qu’un exemple, le modèle classique Amazon Echo est vendu à 49,99€ au lieu de 99,99€.

Il aura fallu attendre longtemps avant de voir l’assistant vocal Alexa de Amazon être traduit en français. Mais depuis, l’enceinte Amazon Echo (son Dolby) qui intègre Alexa caracole en tête des meilleures ventes de sa catégorie chez le marchand. Grâce à une très large palette d’applications compatibles, une qualité de détection du son, un design et un prix très compétitif, l’assistant vocal d’Amazon s’avère être un excellent compromis.

Echo, Echo Spot et Echo Dot en réduction !

Amazon a mis au point une série d’enceintes plus ou moins complexes qui intègrent toutes l’assistant vocal Alexa. Pour cet Amazon Prime Day, elles sont absolument toutes en réduction, ce qui saura séduire les indécis ou les curieux. Alors que Google, Apple, Sonos et Amazon se battent pour gagner en parts de marché sur ce créneau (Google et Amazon étant sensiblement devant les autres), Amazon aura certainement le dernier mot pendant ce Prime Day.

Ci-dessous, les diverses remises :

Jusqu’à -56% sur des bundle avec Amazon Echo

En plus d’offrir 50% sur ses enceintes intelligentes, Amazon a également imaginé des packs qui permettent d’optimiser l’utilisation de son assistant vocal. On retrouve par exemple une combinaison qui associe le Echo Spot avec la sonnette intelligente Ring 2 et qui est vendue à 194€ au lieu de 328€ (remise de 41%).

Cette dernière sonnette a été rachetée un peu plus tôt dans l’année par le géant du e-commerce américain pour se renforcer dans la domotique. On notera également que la sonnette Ring 2 seule est également en réduction de 30% à seulement 139€ au lieu de 199€. Autre entreprise rachetée par Amazon dans le secteur : Blink. Le système de sécurité pour la maison de ce dernier est également en réduction pour le Prime Day : il faut compter 109€ au lieu de 189€ pour une caméra Blink, soit 41% de remise. Les packs avec 2 et 3 caméras sont également en réduction.

Autre pack domotique proposé par Amazon : une enceinte Amazon Echo avec la prise connectée en Wi-Fi TP Link HS100 (sans hub nécessaire). Il est ainsi possible de contrôler directement l’alimentation électrique de l’enceinte via la prise. Le pack, qui est vendu en temps normal pour 134€ est aujourd’hui à 59€ (-56%).

A noter qu’il faut absolument être client Prime pour obtenir les remises du Prime Day. Une version d’essai de 30 jours (qui peut être annulée à tout moment) permet de réfléchir à cet abonnement annuel.

Pour voir toutes les offres du Prime Day Amazon, c’est ici :

