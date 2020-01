Amazon explose ses résultats grâce aux fêtes de Noël

Amazon a levé le voile sur ses résultats financiers du quatrième trimestre 2019. Que ce soit grâce aux fêtes de fin d’année ou à certaines optimisations, le groupe peut se féliciter d’avoir atteint des profits records.

Amazon ravit le marché

Les revenus de la société de Bezos ont augmenté de 21% par rapport à la même période sur l’année 2018. Entre les mois d’octobre et décembre, le chiffre d’affaires est de 87,4 milliards de dollars. Les analystes avaient tablé sur un résultat proche des 86 milliards de dollars. Quant au bénéfice net, il a augmenté de 10% à 3,3 milliards de dollars.

Pour le premier trimestre de l’année 2020, Amazon prévoit que ses ventes progressent de 16 à 22%, ce qui représente entre 69 et 73 milliards de dollars.

Les résultats ont été très bien accueilli à Wall Street, si bien que le titre d’Amazon a augmenté de 10% en cotations post séance.

Plusieurs raisons justifient les excellents résultats financiers du groupe lors du quatrième trimestre. D’un côté, Amazon livre plus vite qu’avant, comme il l’avait promis aux abonnés Prime adepte de la livraison dès le lendemain. De l’autre, l’offre de streaming vidéo a séduit de nombreux abonnés. Dans un communiqué, Jeff Bezos a déclaré : « Nous n’avons jamais vu autant de gens s’abonner en un trimestre et nous avons maintenant 150 millions de membres Prime payants dans le monde ». Il y a un an, le groupe américain en comptait 50 millions de moins.

On note aussi la bonne santé de la division AWS (Amazon Web Services), qui a vu son chiffre d’affaires progresser de 34% à environ 10 milliards de dollars lors du quatrième trimestre. Actuellement, le groupe dispose d’environ un tiers de ce marché dédié au cloud computing à la demande.

Toutefois, on note la présence de Microsoft sur le marché du cloud computing, sachant que la firme dispose actuellement de 14,5%. Elle a remporté un contrat d’une valeur de 10 milliards de dollars il y a quelques mois, ce qui lie le groupe avec le Pentagone durant 10 ans. Il faudra donc observer la progression de Microsoft et Amazon dans le secteur durant les années à venir.