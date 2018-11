Amazon installe son nouveau siège à New York et Washington

Il aura fallu plus d’un an pour qu’Amazon choisisse enfin où installer son second quartier général. Parmi 238 villes en lice, le bâtiment sera finalement divisé entre le quartier de Long Island City à New York (situé dans l’arrondissement du Queens, connu pour son dynamisme) et la ville de Crystal City, dans la banlieue de Washington, siège du pouvoir fédéral et de la Cour Suprême.

Le complexe devrait accueillir pas moins de 25 000 travailleurs : une vraie aubaine pour l’économie des régions en question, surtout quand on connaît le taux de chômage du pays qui atteint en ce moment les 4% au sein de sa population.

Un espoir pour les employés ?

Chez Amazon, ce ne sont pas souvent les conditions de travail des salariés qui priment lorsqu’il s’agit de réviser la stratégie de l’entreprise. En effet, ceux-ci sont suivis à la seconde et au millimètre près, et on ne compte plus les témoignages d’anciens employés accablant la firme à cause des rythmes de travail acharnés et de la pression qu’elle impose.

Heureusement, New York est classée au rang 35 sur Nomad List, le site de référence pour savoir à quel point il fait bon vivre dans la ville où on souhaite s’installer. Pour ce qui est de Washington, en revanche, on repassera, avec un rang de… 664.

Pourquoi ce choix ?

La décision d’Amazon de s’implanter au plus près des plus hautes instances du pays à Washington et du siège social de la Trump Organization à Manhattan offre une vision du monde dominée par une entreprise toujours plus prospère, et surtout, par son CEO, Jeff Bezos.

Alors qu’il a déjà racheté le Washington Post pour avoir un pied dans les médias du pays, le voici maintenant au plus près du premier président du monde, et de la Chambre des Représentants dont Donald Trump vient justement de perdre le contrôle.