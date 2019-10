Amazon Kindle Kids Edition : une liseuse électronique destinée aux enfants

Amazon lance sa liseuse pour les Kids

Le géant Amazon annonce la disponibilité prochaine d’une toute nouvelle liseuse de sa gamme Kindle. Un modèle baptisé Kindle Kids Edition, et qui se veut donc destiné (presque) exclusivement aux plus jeunes.

On retrouve ici une liseuse équipée d’un écran de 6″ de diagonale, permettant d’afficher une définition de 800 x 600 pixels. On pourra y stocker de très nombreux ouvrages numériques, la Kindle Kids Edition étant dotée de 8 Go de mémoire interne. Elle dispose également des précieux modules WiFi et Bluetooth.

Amazon promet une liseuse vouée uniquement à la lecture, sans la moindre « distraction ». On y retrouve un dictionnaire intégré, ou encore un système permettant d’afficher en sur-impression la signification de certains mots difficiles.

Histoire de motiver les plus jeunes à lire un maximum, la Kindle Kids Edition va récompenser les meilleurs lecteurs avec des Badges, un peu comme du côté de chez Withings avec l’application Health Mate, ce dernier encourageant l’utilisateur, non pas à lire, mais à marcher toujours plus, ou encore sur les consoles de jeux, avec les fameux Trophées/Succès.

Une liseuse que pour les enfants ?

A noter qu’une application pour smartphones, destinée aux parents, permettra à ces derniers de connaitre l’activité de leur progéniture sur la Kindle Kids Edition. Il sera possible de connaitre le temps de lecture quotidien, ou encore le temps passé sur tel ou tel ouvrage en particulier. Histoire d’accentuer le côté « Kids », la liseuse d’Amazon sera proposée avec un étui coloré, avec quatre modèles au choix.

A l’heure actuelle, cette nouvelle Amazon Kindle Kids Edition est proposée uniquement aux Etats-Unis, au tarif de 109,99 dollars, avec une disponibilité calée au 30 octobre. Une liseuse pour enfants, qui dispose d’une garantie de deux ans, avec la promesse de remplacer le produit peu importe les raisons de la panne. Pour l’heure, Amazon n’a pas officialisé la disponibilité de ce modèle en Europe.