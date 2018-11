Amazon ouvre une Maison de Noël au coeur de Paris

Amazon ouvre sa Maison de Noël à Paris

Amazon annonce l’ouverture imminente de sa Maison de Noël à Paris. Ainsi, du 23 novembre au 2 décembre inclus, à la Crèmerie de Paris, le géant américain va proposer une boutique éphémère, permettant aux visiteurs d’explorer les dernières tendances cadeaux, mais aussi prendre part à des expériences culinaires, à des séances de dégustation…

Evidemment, la Maison de Noël d’Amazon se veut également un lieu où les visiteurs pourront acheter facilement leurs produits coup de coeur via l’application dédiée. Des experts seront également sur place pour prodiguer de précieux conseils, pour garantir « un sourire au pied du sapin« .

Alexa, Echo, Philips Hue et Xbox One (entre autres)

Une Maison de Noël qui proposera une visite guidée avec notamment un accueil réservé par le robot Keecker, et des visiteurs qui découvriront le Sapin Enchanté, soit un sapin connecté à contrôler directement via Alexa et les Philips Hue. Une enceinte Amazon Echo Plus se chargera également de diffuser une playlist spécial Noël.

Un peu plus loin, on pourra visiter la Pop Room des Lutins, et y découvrir notamment Twitch Prime sur les tablettes Fire, sans oublier la chambre du Père Noël, qui proposera divers livres à lire pendant les fêtes. De son côté, le Sentier Luxuriant fera la part belle aux Smartbox, et l’Antre Magique du Père Noël ravira les amateurs de PC. Un Salon Cinéma est également de la partie, tout comme la Loge des Lutins, la Cuisine Enchantée, ainsi qu’un espace dédié à la Xbox One de Microsoft.

« Avec la Maison de Noël d’Amazon, nous voulons offrir aux clients une nouvelle façon de se mettre dans l’ambiance de Noël avec leurs familles et leurs amis. La Maison est un lieu féérique pour les fêtes de fin d’année » indique Frédéric Duval, Country Manager Amazon France. A noter que le groupe placera également une Smile Box dans sa Maison de Noël, qui se charge de comptabiliser les visages souriants. Pour chaque sourire, Amazon fera un don d’un euro à une association caritative, avec la ferme intention de grimper jusqu’au seuil de 5000 euros.