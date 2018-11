Une nouvelle robe blanche pour la Xbox One X de Microsoft

La Xbox One X blanche à temps pour Noël

La Xbox One X, « la console la plus puissante au monde » signée Microsoft, est disponible depuis un peu plus d’un an maintenant. Une console proposée en boutiques dans une robe noire, mais qui a toutefois été déclinée en différents coloris depuis quelques semaines maintenant, uniquement via des bundles et autres éditions collectors.

On se souvient notamment de la Xbox One X Platinum proposée chez Taco Bell, ou encore du modèle livré avec le jeu Battlefield V, sans oublier le modèle Robot White disponible depuis peu, en bundle avec Fallout 76.

Depuis peu, il est possible également de mettre la main sur une un Starter Bundle Robot White, qui permet de retrouver une Xbox One X blanche, sans le moindre jeu en bundle. A la place, Microsoft fournit 3 mois d’abonnement à son excellent service Xbox Game Pass, permettant d’accéder à plus de 100 jeux en illimité. De plus, l’heureux acquéreur pourra également prétendre à trois mois d’abonnement Xbox Live Gold.

Evidemment, la console en elle-même reste identique, avec la possibilité d’afficher des jeux en 4K native, la gestion du HDR, le lecteur Blu-Ray 4K… Ce modèle reprend plus ou moins le look de la très réussie Xbox One S, avec un mélange de blanc et de noir. Dommage toutefois que la manette fournie ne soit pas le Controller Elite Wireless blanc, mais une manette Xbox One tout à fait classique.

Côté tarifs, cette Xbox One X Robot White Starter Bundle est proposée outre-Manche à 449 livres. A l’heure actuelle, cette édition n’est pas disponible sur le Microsoft Store français, mais on espère évidemment que cela n’est qu’une question de jours.

(Images : THM)