A son tour, Amazon Music débarque sur l’Apple TV

Amazon Music se fait une place dans l’Apple TV

Parce qu’il n’y a pas que Spotify dans la vie, il y a quelques semaines, nous vous proposions sur Presse-Citron un comparatif avec le moins populaire Amazon Music. Aujourd’hui, le groupe Amazon annonce la disponibilité de ce dernier au sein de l’Apple TV.

Les abonnés au service (et les autres) vont ainsi pouvoir profiter d’Amazon Music directement depuis l’écosystème d’Apple, et accéder à plus de 40 millions de morceaux musicaux. « Nous pensons que les auditeurs devraient pouvoir écouter de la musique simplement et facilement sur n’importe quel appareil« , a déclaré Karolina Joynathsing, directrice du développement commercial chez Amazon Music.

Rappelons que le service Apple Music a déjà été porté sur le boitier Fire TV d’Amazon il y a quelques mois. Il est donc plutôt logique de voir Apple rendre la pareille à son compatriote, mais néanmoins féroce concurrent, américain.

Une preuve d’ouverture pour Apple

Toutefois, selon certains, Apple aurait également accéléré l’arrivée d’Amazon Music sur son Apple TV, suite à une plainte déposée par Spotify pour concurrence déloyale. Apple est en effet détenteur de l’écosystème Apple TV, mais aussi d’Apple Music, ce qui enfreint les règles de la concurrence selon le géant suédois. Le fait d’intégrer désormais Amazon Music sur son Apple TV, permet à Apple de montrer un esprit d’ouverture à cette même concurrence.

L’été dernier, Amazon annonçait que son service Music comptait un peu plus de 32 millions d’utilisateurs. Selon Midia Research, cette popularité était néanmoins due principalement aux nombreux enceintes Amazon Echo et autres appareils équipés d’Alexa, qui diffusent par défaut de la musique en provenance d’Amazon Music.

L’application Amazon Music pour Apple TV est disponible dès à présent dans de nombreux pays, à savoir les Etats-Unis bien sûr, le Royaume-Uni, mais aussi le Canada, l’Espagne, l’Italie et la France.