Amazon Music passe le cap des 55 millions d’utilisateurs

Amazon et son service de streaming musical prennent peu à peu de l’ampleur sur le marché, au point d’atteindre un nombre plutôt conséquent d’utilisateurs actifs. Ce nombre est désormais de 55 millions, si bien qu’il se place troisième après Spotify, l’indéboulonnable numéro un du secteur, et Apple Music.

55 millions d’utilisateurs pour Amazon Music, mais…

Il faut toutefois prendre ces chiffres avec une certaine prudence, car Amazon Music Unlimited est accessible par le biais de pas moins de 6 abonnements différents, dont des formules gratuites. Certains profitent de la plateforme via Amazon Prime (qui rend le service accessible gratuitement) quand d’autres se servent de la version gratuite avec publicité.

On connaît donc le nombre exact d’utilisateurs, mais pas celui du nombre d’utilisateurs payants. L’entreprise assure que la majorité des personnes abonnées payent toutefois quelques euros au moins. C’est aux États-Unis, au Japon, en Allemagne et au Royaume-Uni qu’Amazon Music remporterait un franc succès, car l’entreprise fait état d’une croissance de près de 50% en un an sur ces territoires. Dans d’autres pays européens comme la France, l’Italie et l’Espagne, mais aussi le Mexique, le nombre d’utilisateurs aurait doublé.

Les 55 millions dépassés n’en restent pas moins impressionnants, car Amazon a lancé son service de streaming musical en 2016 seulement, sachant que le marché était déjà prisé par d’autres acteurs de poids.

En comparaison, Spotify compte actuellement plus de 113 millions d’utilisateurs payants et 248 millions d’utilisateurs actifs mensuels pour une plateforme lancée en 2008. De son côté, Apple Music a passé le cap de 60 millions d’abonnés.

Amazon Music propose une offre de base à 9,99 euros par mois ou 99 euros par an pour les abonnés Prime. L’offre famille coûte 14,99 euros par mois et inclut six comptes distincts ainsi que des recommandations personnalisées. Le service propose une période d’essai gratuite d’un mois. Actuellement, le service revendique plus de 50 millions de titres, soit à peu près le même nombre que le leader du marché Spotify.

Voir Amazon Music