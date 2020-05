Amazon Music Unlimited, c’est 0€ (et sans condition) pour 3 mois

Avec 55 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, Amazon Music Unlimited est l’une des plateformes de streaming musicales les plus en vogue du moment. Le géant américain n’hésite pas à offrir une (ou deux) fois par an une offre spéciale sur son service. C’est le cas en ce moment (et jusqu’au 2 juin 2020) puisque le service est gratuit et sans condition pendant les 3 premiers mois.

Pour découvrir cette offre exclusive Amazon Music Unlimited, c'est ici :

Pourquoi choisir Amazon Music Unlimited ?

Amazon Music Unlimited est aux coudes à coudes avec Apple Music au niveau des utilisateurs. Avec Spotify, ces deux plateformes cumulent le plus de titres sur le marché. La plateforme musicale Amazon propose plus de 50 millions de titres qui peuvent être écoutés via tous les supports : ordinateurs, tablette, smartphone ou encore via les enceintes Amazon Echo.

Alors que tous ces services sont généralement facturés 9,99€ par mois, la firme américaine a décidé de faire un raz de marée en offrant 3 mois à son service Amazon Music Unlimited gratuits. Cette offre est sans engagement de durée, et il est très facile de résilier juste avant la fin de cette période d’essai. Nous avons fait un test d’Amazon Music Unlimited et nous avons été séduit. Au niveau de la fluidité et de l’UX, c’est l’une des meilleures applications du marché.

Enfin, il est important de souligner qu’il existe un mode « hors connexion » qui permet d’écouter ses titres préférés sur Amazon Music Unlimited même quand on n’a pas de réseau. Si vous captez mal, ou si vous êtes dans un transport sans réseau, cette plateforme de streaming musical vous permet de télécharger vos musiques pour ne pas être gêné dans l’écoute. Par ailleurs, il va de soi que ce service est sans publicité, contrairement à l’offre gratuite Spotify qui enchaine les publicités entre chaque titre.

Une offre illimitée et sans frais

Pour rappel, il existe une différence entre Amazon Music « Unlimited » et Amazon « Prime » Music classique. Ce dernier service est accessible uniquement aux clients Prime – et le catalogue musical est beaucoup plus restreint (2 millions de titres seulement). Amazon Prime Music est toutefois inclus dans l’abonnement Prime, ce qui implique aucun frais supplémentaires. Cela dit, si vous cherchez une plateforme d’écoute régulière, Amazon Music Unlimited est un excellent choix.

La plateforme Amazon Music Unlimited est gratuite pendant 3 mois pour tous les nouveaux clients qui sont aussi résidants en France métropolitaine (y compris pour les membres Prime qui veulent essayer le service illimité). Ceux qui ont déjà testé le service ne pourront plus en bénéficier. Cela dit, il est fort probable que ces gens-là sont toujours abonnés à la plateforme.

Encore une fois, cette offre spéciale gratuite sur 3 mois n’implique aucun engagement de la part du client. Il peut à tout moment résilier son abonnement musical, sans aucune condition. C’est le plus flexible du marché : Amazon Music Unlimited ne cache vraiment pas le bouton de désinscription, il fonctionne sur le même principe qu’un Netflix qui permet de s’abonner et de résilier à tout moment.

Pour découvrir cette offre spéciale Amazon, c’est ici :

