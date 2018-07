En seulement quelques heures, Amazon Prime Day aura déjà fait des ravages : iPhone X, Samsung Galaxy S9, Sony PS4 – autant de produits incontournables avec des réductions jusqu’à -40%. Pour cette quatrième édition, Amazon nous régale.

Le Prime Day Amazon est à la hauteur de toutes les attentes. Avec un million de produits qui seront bradés entre lundi et mardi, il s’agit de l’événement e-commerce de l’été. Les plus belles marques sont en réduction, et vous trouverez ci-dessous quelques-unes des meilleures promotions du moment :

Voir toutes les offres ici !

Quelles marques présentes au Amazon Prime Day ?

Amazon prévoit de baisser le prix d’un million de produits en seulement 36 heures. Absolument toutes les marques dans les nouvelles technologies seront représentées : Apple, Samsung, Sony, Microsoft, Huawei, GoPro, Amazon – ils répondent tous présent pour l’occasion. Les derniers produits annoncés seront également en réduction, jusqu’à 40%. On peut citer par exemple l’iPhone X qui voit son prix baisser de 30% pour l’occasion – du jamais vu. Le Samsung Galaxy S9 est déjà épuisé et le S9+ voit également son prix quasiment divisé par deux.

Néanmoins, tout le monde ne pourra pas bénéficier du Prime Day. En effet, ces 36 heures sont uniquement réservées aux clients « Prime ». Cela veut dire qu’il faut avoir souscrit à l’abonnement annuel de 49 euros (une période d’essai sans engagement de 30 jours est prévue pour les indécis). Ce dernier offre de nombreux avantages comme la livraison en un jour gratuite.

Comment s’y retrouver ?

Dès lors, il n’est pas évident de s’y retrouver sur un site où des centaines de milliers de produits sont en réduction. Pour trouver directement les meilleures offres du moment, rendez-vous sur cette page – ou sur la page dédiée au Amazon Prime Day sur le site marchand. A noter qu’en plus de toutes ces promotions, on retrouve également des soldes (période oblige).

Face au Amazon Prime Day, on retrouve finalement assez peu de concurrents en France. On a vu Cdiscount qui a timidement lancé une opération séduction (Journées à Volonté) qui est cependant assez limité. Les autres marchands n’ont pas répondu à ce nouvel événement qui est maintenant organisé chaque année depuis 4 ans. A l’époque, Amazon l’avait créé pour célébrer les 20 ans de sa marque.

Cette page sera mise à jour au fur et à mesure des nouvelles promotions qui arrivent. Il faudra se dépêcher car la plupart sont des ventes flash qui ne durent qu’un certain laps de temps. Mieux vaut avoir son abonnement Prime dans la poche, afin de pouvoir être le plus rapide possible au moment où les offres arrivent.