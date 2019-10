Amazon sur la bonne voie pour choisir ses livreurs ?

La livraison à domicile fait partie des gros avantages que propose Amazon à ses clients. Pour ceux qui ont un compte prime, c’est l’histoire de seulement quelques heures. Pour améliorer les choses, l’entreprise de Jeff Bezos tente notamment d’innover avec des robots ou encore en vous incitant à ouvrir la porte du garage de façon automatique. Mais le géant du e-commerce se repose encore beaucoup sur des êtres humains. Et cela pose des soucis d’un point de vue environnemental, des conditions de travail et même de la sécurité.

Amazon coupe ses relations avec plusieurs entreprises

Selon la presse américaine, Amazon vient de mettre fin à ses relations avec trois entreprises de livraison qui ont été récemment impliquées dans de multiples décès. Conséquence directe, ces entreprises seraient sur le point de mettre fin à 2000 emplois.

Ces entreprises, américaines, qui seraient nommées Inpax Shipping Solutions, Sheard-Loman Transport and Letter Ride LLC, employaient souvent des chauffeur avec très peu d’expérience et ils devaient travailler dans des conditions difficiles.

Des analyses publiées ces derniers mois montraient qu’Amazon surveille de près les livraisons et imposait des quotas pouvant aller jusqu’à 300 paquets pour un seul shift. Pour une journée de 8 heures, cela représente pas moins de 37 colis de l’heure. Impossible ou presque à atteindre comme objectif. Pour autant, malgré ces objectifs, la responsabilité dans les accidents relevait du livreur ou de son employeur, jamais d’Amazon. Or, selon les chiffres compilés par la presse américaine, on parle là de 60 accidents majeurs et au moins 10 morts. Des livreurs manquant d’entraînement se retrouvent à devoir conduire, vite et beaucoup.

Amazon de son côté précise évaluer régulièrement la qualité des entreprises avec laquelle elle travaille et travailler avec une multitude d’entre elles. Pas sûr que ce soit pourtant là que réside vraiment le problème.