Amazon va bientôt permettre de payer… avec la paume de la main

Amazon a levé le voile sur sa toute nouvelle technologie de reconnaissance biométrique, permettant de transformer une main humaine en un moyen de paiement. La solution Amazon One utilise en effet la paume de la main pour permettre à l’utilisateur de s’identifier, en utilisant une combinaison de détails de surface, ainsi que des motifs de veines pour créer une « signature de paume ».

Un nouveau système de paiement Amazon One

En d’autres termes, à l’approche d’un terminal de paiement, plutôt que de dégainer votre carte bancaire « sans contact », votre smartphone pour régler avec Apple Pay ou Google Pay, ou encore votre smartwatch, il suffira de laisser l’appareil scanner la paume de votre main, pour aussitôt valider une transaction. Dans un premier temps, Amazon souhaite utiliser cette technologie (Amazon One) dans ses boutiques Amazon Go à Seattle.

Si la technologie va, dans un premier temps, être employée comme un moyen de paiement, Amazon a d’autres projets pour Amazon One. Selon Dilip Kumar, VP chez Amazon : « Nous pensons qu’Amazon One a une large applicabilité au-delà de nos magasins de détail, c’est pourquoi nous prévoyons également d’offrir le service à des tiers comme les détaillants, les stades et les immeubles de bureaux afin que davantage de personnes puissent bénéficier de cette facilité et commodité dans plus d’endroits. »

Selon le géant américain, la reconnaissance de la paume de la main se veut plus nettement plus « vie privée friendly » que la reconnaissance faciale. Impossible en effet de reconnaître une personne en regardant la paume de sa main. De même, cette technologie implique le fait de devoir, de manière délibérée, passer sa main au-dessus d’un scanner pour valider son paiement, tandis que la reconnaissance faciale peut tout à fait être utilisée à l’insu de l’utilisateur.

Amazon précise que l’on n’a même pas besoin d’un compte Amazon pour utiliser le service, qui nécessite simplement un numéro de téléphone et une carte de crédit. Les utilisateurs d’Amazon One pourront également supprimer leurs données biométriques du système s’ils ne souhaitent plus utiliser le service. Bref, le futur du paiement est peut-être déjà sur votre main…