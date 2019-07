Amazon va dépenser une fortune pour préparer ses équipes à l’automatisation

La robotique et l’automatisation font partie des grands défis de demain sur le marché de l’emploi. Beaucoup de postes vont peu à peu devenir obsolètes et inutiles, alors qu’ils pourront être mieux faits par une machine. Chez Amazon, la métamorphose est déjà au cœur de l’entreprise, puisque les robots provoquent même des accidents de travail. L’idée semble pour l’heure plutôt être de faire collaborer l’homme et la machine afin de gagner en efficacité. Un vœu pieux qui pourrait bien avoir du mal à résister au passage des années. Mais l’entreprise est prête à s’adapter et à aider ses employés à faire de même.

Amazon investit dans la formation

On apprend en effet que l’entreprise de Jeff Bezos va dépenser 700 millions de dollars pour (re)former 100 000 de ses employés américains d’ici à 2025. Cela représente tout de même la bagatelle d’un tiers de ses effectifs sur le sol américain.

Ramener au coût par employé, cela représente environ 7 000 dollars , avec l’objectif de favoriser des mutations internes dans l’entreprise. Sont concernés les employés dans les usines, mais aussi ceux qui gèrent les transports, la vente ou encore les hubs technologiques. Amazon envisage ainsi de pouvoir former ses employés comme assistant de SAV technologique ou bien de leur fournir des formations d’ingénieurs logiciel.

Pour Amazon, cette annonce tombe bien. L’entreprise fait face depuis des mois à des vagues de critiques concernant les conditions de travail dans ses usines, des employés licenciés parce qu’ils n’atteignent pas les objectifs de productivité…. Une grève est même prévue à l’occasion du Prime Day, la journée de tous les records pour Amazon.

Mais ce n’est pas non plus le premier geste en faveur des employés. L’an dernier, l’entreprise avait augmenté le salaire minimum à 15 dollars, défiant la concurrence de faire de même.