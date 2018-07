Amazon va recruter du côté de Star Trek pour écrire le Seigneur des Anneaux

Le Seigneur des Anneaux décliné en série, c’est le grand projet d’Amazon. Peu à peu, l’entreprise de Jeff Bezos en dévoile les contours.

Un show très ambitieux pour Amazon

Si vous êtes un fan de l’univers du Seigneur des Anneaux créé par J.R.R. Tolkien, vous hésitez sans doute ces derniers temps entre peur et joie. Après l’incroyable trilogie réalisée par Peter Jackson, beaucoup se sont imaginés avoir vu le mieux qui pouvait se faire en terme d’adaptation. L’arrivée ensuite de Bilbo le Hobbit, a montré les limites du genre. En transformant l’oeuvre en trilogie, les studios ont sans doute été un peu trop gourmands.

Mais, l’annonce d’une série, en plusieurs saisons sur l’univers du Seigneur des Anneaux sur Amazon a permis de rebattre les cartes. On a le droit d’être optimiste, après tout Amazon a mis 250 millions de dollars sur la table pour acquérir les droits d’adaptation. Et chaque saison devrait coûter entre 100 et 150 millions. Mais, on peut aussi craindre le pire. Est-il possible de faire quelque chose qui plaira vraiment aux fans dans un format de série ?

L’entreprise de Jeff Bezos reste encore particulièrement discrète sur le sujet. Mais, on sait désormais grâce à une déclaration de Jennifer Salke, la président d’Amazon Studios, qui sera aux commandes du projet. Il s’agit de JD Payne et Patrick McKay.

Peter Jackson en embuscade ?

Leurs noms ne vous diront sans doute rien. Ils ont déjà travaillé à Star Trek 4 ou encore Jungle Cruise qui sortiront tous les deux l’an prochain. « Nous sommes absolument ravis de collaborer avec Amazon pour donner vie à des nouvelles aventures. Nous nous sentons comme Frodon qui quitte sa Comté avec une grande responsabilité sur les épaules, c’est le début de l’aventure d’une vie » ont expliqué les deux hommes dans un communiqué.

Pour l’instant, on ignore les contours exacts de cette collaboration. Mais surtout, ils pourraient bien avoir un renfort ou même chef de poids. En effet, Amazon serait toujours en train de discuter avec Peter Jackson pour l’intégrer au projet de série du Seigneur des Anneaux. Affaire à suivre, la série ne devrait pas arriver avant 2021.