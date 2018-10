Amazon vend 3x plus d’enceintes intelligentes qu’Apple et Google réunis

La compagnie Strategy Analytics a mené une large enquête en ligne auprès de 1 000 utilisateurs américains possédant un assistant vocal. Selon les résultats de l’enquête, Amazon est largement en tête des ventes.

