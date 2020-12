Among Us : le jeu phénomène arrive sur Xbox (et PS5 ?) en 2021

Il a été lancé dans le courant de l’été 2018, mais Among Us connait la gloire depuis quelques mois seulement, bien aidé par divers streamers (et leurs abonnés respectifs) qui ont fait exploser la popularité du jeu. En effet, depuis cet été, de nombreux joueurs se défient sur ce jeu qui mélange coopération et trahison.

Among Us aussi sur Xbox en 2021

En début de semaine, Among Us est arrivé sur l’eShop de la Nintendo Switch, où il est affiché à 4,29€. Une arrivée tonitruante pour le jeu signé Innersloth, puisque Among Us est déjà en tête des meilleures ventes sur l’eShop, devant les meilleures licences de Nintendo. A l’heure actuelle, Among Us est disponible sur iOS, sur Android, sur PC, et sur la console de Nintendo.

Et évidemment, les joueurs consoles ne vont pas rester longtemps orphelins de ce très populaire Among Us. C’est Xbox qui vient en effet d’officialiser la disponibilité du jeu sur les consoles de Microsoft, avec une arrivée prévue pour 2021. L’autre bonne nouvelle, c’est que le jeu Among Us sera disponible directement depuis le Xbox Game Pass.

Bien sûr, si le jeu signé Innersloth prépare son arrivée sur les consoles Xbox, on imagine que les joueurs PlayStation seront également concernés, avec une disponibilité probable sur PS4 comme sur PS5. Reste à savoir maintenant si Among Us parviendra à confirmer son succès sur la durée, ou si un autre jeu sera prochainement mis en lumière par certains streamers Twitch, lesquels sont parfois suivis par des millions de joueurs.

Rappelons notamment qu’Alexandria Ocasio-Ortez avait participé à une session de streaming sur Among Us, et plus récemment, c’est un certain Romain Grosjean qui s’amuse à streamer le jeu d’Innersloth sur Twitch.