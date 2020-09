Android 11 est maintenant disponible

Android 11 est officiel, et disponible sur les smartphones Android compatibles. Google vient d’officialiser l’onzième version de son système d’exploitation qui est traditionnellement passée par plusieurs bêta développeur et grand public, avant d’offrir sa dernière version stable et son déploiement.

Comme à son habitude, Google se réserve l’exclusivité en proposant tout d’abord Android 11 sur ses smartphones Pixel, à commencer par le Pixel 2. Les Pixel 3, 3a, 4 et bientôt Pixel 4a (les précommandes ouvrent demain) peuvent eux-aussi mettre à jour leur appareil. Par la suite, OnePlus, Xiaomi, Oppo et Realme seront les premiers en lice pour adopter la dernière version d’Android.

Android 11 : les nouveautés en vidéo

Pour annoncer et présenter au grand public sa mise à jour, Android a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube officielle. L’occasion de pouvoir comprendre et voir en détail la liste des nouveautés Android 11 en vidéo.

Pourquoi télécharger Android 11 ?

Pour donner un avis global sur Android 11, on notera qu’il s’agit d’une continuité d’Android 10. Ses choix de nouveautés poursuivent les projets de la précédente version. C’est notamment le cas sur la partie respect de la vie privée : Android 11 continue de proposer diverses options de contrôle à ses utilisateurs pour qu’ils puissent gérer à la carte les accès qu’ils donnent à chacune des applications (géolocalisation, accès aux contacts, etc).

Dans l’utilisation pratique, Android 11 modifiera l’expérience des messages (toutes messageries confondues). À la manière de Messenger, nous pouvons désormais utiliser n’importe quelle application (comme les SMS) sous la forme de bulle de discussion. L’avantage : pouvoir naviguer sur d’autres applications sans que nous soyons obligés de quitter celle en cours d’utilisation.

Lire aussi : la liste des nouveautés sur Android 11

L’enregistrement vidéo de l’écran est maintenant natif. Android 11 permet de commencer des screenshots vidéo sans devoir faire appel à des applications tierces. Sinon, le bouton d’alimentation, lors d’un appui long, propose de nouveaux affichages liés aux appareils connectés à l’assistant Google, en plus de l’affichage de nos différentes cartes bancaires enregistrées sur Google Pay.

Toujours du côté de l’interface, Android 11 ajoute un nouvel affichage des notifications. Ce dernier est plus clair, ne priorise plus les encarts par ordre d’arrivée, et met en avant les discussions. Dans les paramètres, il est possible d’ajouter des contacts en prioritaires.