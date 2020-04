Android 11 : la fonctionnalité Live Caption pourrait aussi prendre en charge les appels téléphoniques

Ces dernières années, Google a fait d’énormes progrès dans la reconnaissance vocale. Actuellement, la firme de Mountain View a suffisamment réduit la taille du modèle utilisé par cette reconnaissance vocale pour que celui-ci puisse être stocké dans les smartphones des utilisateurs. Résultat : grâce à ces progrès, il est possible d’utiliser la reconnaissance vocale sans que les informations soient envoyées dans les serveurs de Google, puisque les traitements se font localement.

Cela a permis à Google d’améliorer des applications comme Google Traduction et Google Assistant, mais aussi de proposer une nouvelle fonctionnalité d’Android : Live Caption. Il s’agit d’une fonctionnalité d’accessibilité lancée sur Android 10 qui permet d’avoir des transcriptions des contenus audio ou vidéo qui sont lancés sur le smartphone.

Live Caption peut aider les sourds et les malentendants à consommer du contenu audio ou vidéo sur leurs smartphones, mais la fonctionnalité peut également être utile pour les personnes qui veulent connaitre le contenu d’une vidéo lorsqu’ils doivent garder leurs smartphones silencieux, par exemple durant une réunion.

Google mise énormément sur l’accessibilité

Et visiblement, Google a l’intention d’améliorer Live Caption sur Android 11, en rendant possible la prise en charge des appels téléphoniques. Si pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite, le site XDA affirme avoir découvert des indices qui suggèrent que cela pourrait faire partie des mises à jour d’Android 11. En effet, sur la dernière preview pour les développeurs d’Android 11, le site aurait trouvé des éléments de code destinés à la prise en charge des appels téléphoniques par Live Caption.

À en croire la découverte de XDA, sur Android 11, les utilisateurs seraient donc en mesure d’activer Live Caption durant un appel téléphonique. Lorsque la fonctionnalité est activée, un message audio avertirait le correspondant que la transcription automatique est utilisée.

Mais bien entendu, étant donné que cette nouveauté n’a pas encore été officiellement annoncée par Google, l’information est encore à considérer avec une extrême prudence. Sinon, on rappelle qu’actuellement, la fonctionnalité Live Caption, et de nombreuses autres fonctionnalités d’accessibilité pour les sourds et les malentendants de Google, ne sont encore disponibles qu’en anglais, et seulement sur quelques modèles de smartphones Android. Il est possible que cette année, Google annonce un déploiement plus large de ces fonctionnalités.