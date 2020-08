Android 11 vous obligera à utiliser l’application caméra préinstallée

Contrairement à iOS, Android a la bonne réputation d’être un système plus ouvert qui offre plus de liberté aux utilisateurs, mais aussi aux développeurs. Mais comme le note le site Android Police, au cours des dernières mises à jour, Google a petit à petit repris le contrôle sur l’OS, afin de garantir une meilleure protection de la vie privée de l’utilisateur. Et visiblement, avec Android 11, la firme va encore sacrifier une partie de sa flexibilité, au profit de la sécurité du système d’exploitation : la possibilité pour l’utilisateur de choisir l’application caméra à utiliser sur les applications tierces.

Android ne vous demandera plus de choisir entre plusieurs applications caméra

Lorsque vous voulez partager une photo sur une application qui n’a pas de fonctionnalité caméra, celle-ci va utiliser une autre application caméra. Et actuellement, dans ce scénario, Android vous demande de choisir entre plusieurs applications caméra qui sont installées sur votre smartphone (la liste inclut la caméra préinstallée par le constructeur, mais aussi des applications caméra tierces que vous avez installées).

Mais d’après Android Police, sur la beta d’Android 11, ce choix d’application caméra n’existe plus. Le système d’exploitation impose la caméra qui est préinstallée. Cela aurait été confirmé par Google. Une précision est ajoutée sur le site « issuetracker » de Google. « Si plusieurs applications de caméra système préinstallées sont disponibles, le système présente une boîte de dialogue permettant à l’utilisateur de sélectionner une application », peut-on lire.

Si le développeur d’une application souhaite quand même que cette application utilise une caméra tierce et non l’application caméra préinstallée sur un smartphone, celui-ci devra préciser de quelle application il s’agit ou bien de quel composant. Côté utilisateurs, il sera toujours possible d’utiliser des photos prises avec caméra tierce, s’il estime par exemple que cette caméra tierce est de meilleure qualité. Cependant, il faudra d’abord ouvrir cette application, puis chercher la photo dans la galerie.

Ce petit changement ne plait pas à tout le monde, en particulier ceux qui apprécient Android pour sa flexibilité. Mais d’après l’explication d’un responsable, si cela peut compliquer certains scénarios, « c’est le bon compromis pour protéger la confidentialité et la sécurité » des utilisateurs.