Android 11 pourrait révoquer automatiquement les permissions des apps que vous n’utilisez plus

Malgré la crise du COVID-19, Google continue de développer Android 11, dont la version stable devrait sortir avant la fin de l’année. En attendant, la firme de Mountain View publie déjà des preview pour les développeurs, afin que ceux-ci puissent tester les nouvelles API et, en même temps, envoyer des retours. Récemment, Google a publié la troisième version preview de cette nouvelle mouture d’Android. Et si dans son annonce, la firme a surtout évoqué des changements pour aider les développeurs à être plus productifs, d’autres nouveautés sont petit à petit découvertes par les médias. Et parmi celles-ci, il y a une fonctionnalité qui permettrait de révoquer automatiquement les permissions pour les applications qui ne sont plus utilisées après un certain délai.

Protection des données

C’est le site Android Police qui met en lumière cette nouvelle fonctionnalité disponible sur la troisième preview d’Android 11. En substance, dans les paramètres du système d’exploitation, dans la section des permissions d’application, une nouvelle option appelée « Auto revoke permissions » ou « révoquer automatiquement les permissions » peut être activée pour, en quelques sortes, donner une date de péremption aux permissions accordées aux apps lorsque celles-ci ne sont plus utilisées.

« Pour protéger vos données, les permissions pour cette application seront supprimées si l’application n’est pas utilisée pendant quelques mois », lit-on dans une note explicative, sous la nouvelle option. Malheureusement, il semblerait donc que l’utilisateur devra activer cette nouvelle fonctionnalité pour chaque application. Et pour le moment, il semblerait que celle-ci ne soit pas encore tout à fait au point. On peut toujours espérer que sur la version finale d’Android 11, Google propose un contrôle pour activer cette option concernant les permissions pour toutes les applications installées.

En tout cas, il pourrait s’agir d’une nouveauté importante d’Android 11 pour la protection de la vie privée. Ces dernières années, la firme de Mountain View n’a cessé de proposer de nouveaux contrôles pour que les utilisateurs puissent mieux gérer les données auxquelles les applications tierces ont accès. Par exemple, avec Android 10, Google a permis aux utilisateurs de limiter l’accès aux données de géolocalisation par les applications installées sur leurs smartphones.

Sinon, pour rappel, cette troisième preview d’Android 11 devrait être la dernière avant la sortie de la première beta. La version beta sera plus proche de la version stable qui sera déployée plus tard, et celle-ci devrait permettre au grand public de tester les nouveautés.