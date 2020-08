Android 11 : Google publie une dernière beta avant la version finale

Android 11, bientôt disponible ? Cela fait plusieurs mois que Google teste la nouvelle mouture de son système d’exploitation, dont la sortie se fera avant la fin de l’année. Et visiblement, l’attente ne sera plus très longue.

Cela fait plusieurs mois que Google teste Android 11. Et après être entrée dans la seconde phase beta en juillet, la firme annonce, cette semaine, le lancement de la dernière beta du système d’exploitation avant la sortie de la version finale qui sera distribuée au grand public.

Les développeurs sont invités à finaliser les tests de leurs applications pour Android 11. Pour rappel, les betas du système d’exploitation de Google peuvent être installées sur les smartphones Pixel, mais aussi sur quelques modèles fabriqués par des tiers.

« Restez à l’écoute pour le lancement officiel d’Android 11 dans les semaines à venir ! En attendant, nous vous recommandons de terminer vos tests et de publier vos mises à jour compatibles dès que possible », conseille Dave Burke, VP of Engineering, aux développeurs.

Android 11 inclura un bon nombre de nouveautés intéressantes, comme la nouvelle interface des notifications pour la messagerie, une sorte de hub pour contrôler les appareils domotiques, ou encore un mécanisme comparable à la corbeille de Windows pour que certains fichiers puissent encore être récupérables même s’ils ont été supprimés.

Un déploiement un peu plus rapide ?

Généralement, les mises à jour d’Android sont aussi intéressantes que celles d’iOS. Mais alors que les iPhone sont mis à jour très rapidement dès qu’une nouvelle version est disponible, les mises à jour d’Android peuvent trainer sur les smartphones qui ne sont pas vendus par Google (qui n’appartiennent pas à la gamme Pixel).

Néanmoins, Google assure qu’il y a une évolution positive, grâce à des initiatives comme Treble (une nouvelle architecture qui permet des mises à jour plus rapides). « […] l’adoption d’Android 10 a été plus rapide que toutes les versions précédentes d’Android. Android 10 fonctionnait sur 100 millions d’appareils 5 mois après le lancement – c’est 28% plus vite qu’Android Pie », a indiqué Google dans un billet publié il y a quelques semaines.

En 2019, Google avait également évoqué les progrès obtenus sur le déploiement d’Android 9, grâce au projet Treble. « À la fin de juillet 2018, juste avant le lancement d’Android 9 Pie dans AOSP, Android 8.0 (Oreo) représentait 8,9% de l’écosystème. À titre de comparaison, fin août 2019, juste avant le lancement d’Android 10, Android 9 (Pie) représentait 22,6% de l’écosystème », avait expliqué la firme.

Aussi, on s’attend à ce que le déploiement d’Android 11 soit encore plus rapide. Mais si vous voulez faire partie des premiers à profiter des dernières mises à jour du système d’exploitation de Google, le mieux est d’utiliser un smartphone Pixel. Et heureusement, Google propose des smartphones milieu de gamme, comme le Pixel 4a qui ne coûtera pas plus de 350 euros.