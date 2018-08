« Android 9.0 Pie » est officiel ! Et Google l’a dopé à coup d’IA

Google vient d’officialiser Android 9.0. Le déploiement commence sur les smartphones Pixel, mais d’autres modèles d’autres constructeurs auront droit à cette nouvelle version avant la fin de l’automne.

Bonne nouvelle, la nouvelle version d’Android (9.0) ne s’appelle pas « Android Pistachio », mais « Android Pie ». Lundi soir, Google a officiellement présenté Android 9.0 ainsi que son nom de dessert. Et désormais, la nouvelle version du système d’exploitation est en train de se déployer sur les smartphones Pixel, avant d’arriver sur les autres modèles sous Android compatibles.

Etant donné que la plupart des nouveautés ont déjà été dévoilées lors des conférences de Google au mois de mai, ainsi que par le biais de la beta d’Android P, il n’y a plus vraiment de surprises.

Cependant, la firme de Mountain View a profité de l’officialisation d’Android Pie pour mettre en avant certaines des fonctionnalités qui débarquent avec cette nouvelle version

Et d’après Sameer Samat, VP of Product Management (Android et Google Play), Android 9.0 Pie a été conçu pour « apprendre de vous et fonctionner mieux pour vous » au fur et à mesure que vous l’utiliserez.

Comme l’avait déjà expliqué la firme lors de la conférence Google I/O, l’intelligence artificielle joue un rôle important sur cette version d’Android. « Android 9 vise à rendre votre téléphone encore plus intelligent en apprenant de vous et en s’adaptant à vos habitudes d’utilisation. C’est pourquoi Android 9 intègre des fonctionnalités telles que l’Adaptive Battery, qui identifie les applications que vous utilisez le plus puis les donne la priorité sur batterie, et Adaptive Brightness, qui apprend comment définir la luminosité dans différents paramètres et le fait pour vous », explique Sameer Samat.

Avec les App Actions, Android Pie tente également de prédire ce que vous allez faire avec votre smartphone. Par exemple, le matin alors que vous vous préparez à faire votre trajet, le système d’exploitation peut suggérer des actions telles qu’ouvrir la navigation sur Google Maps ou la reprise d’un podcast que vous écoutiez.

Nouvelle navigation, bien-être numérique, sécurité, …

L’IA n’est bien entendu pas la seule nouveauté d’Android Pie. Par exemple, avec cette nouvelle version, Google introduit un nouveau mode de navigation avec un seul bouton en façade (mieux optimisée pour l’usage des mobiles avec une seule main).

Et les fonctionnalités pour le bien être numérique, qui permettent de réduire notre dépendance aux applis et à la technologie répondent aussi à l’appel.

D’autre part, Google indique avoir apporté des améliorations au niveau de la sécurité de l’OS, comme le TLS par défaut ou le « DNS over TLS » qui aide à mieux protéger les communications sur le web.

Sur d’autres smartphones Android avant la fin de l’automne

L’une des particularités d’Android Pie et le fait qu’il n’a pas seulement été testé sur les smartphones Pixel de Google, mais également sur des modèles d’autres constructeurs.

Et dans son billet de blog pour officialiser cette nouvelle version de son OS, la firme annonce qu’avant la fin de l’automne, Android Pie sera également déployé sur tous les autres smartphones qui ont permis de tester la beta.

Il s’agit du smartphone d’Essential, du Nokia 7 Plus, du OnePlus 6, de l’Oppo R15 Pro, du Sony Xperia XZ2, du Vivo X21UD, du Vivo X21 et du Xiaomi Mi Mix 2S. « Nous travaillons également avec un certain nombre d’autres partenaires pour lancer ou mettre à niveau des appareils sous Android 9 cette année », indique également Google.

En général, on pourrait espérer un déploiement assez rapide d’Android Pie sur les autres modèles étant donné que Google a déjà revu l’architecture de son système d’exploitation afin d’accélérer ce processus.