Sur Android, des hackers pouvaient utiliser votre caméra pour vous espionner

La société en cybersécurité Checkmarx a publié un article dans lequel elle décrit une importante faille Android. Avec celle-ci, des personnes malveillantes sont en mesure de prendre le contrôle de votre caméra et d’enregistrer des images sur un serveur externe.

Une vulnérabilité Android gênante

Comme l’indique la société, cette technique a fonctionné avec les Google Pixel 2XL, Pixel 3, ainsi que les smartphones de Samsung. L’OS Android ne demande aucune autorisation particulière pour accéder à l’appareil photo des téléphones, ce qui veut dire qu’il peut prendre des photos et des vidéos avec le son. Les images peuvent aussi être enregistrées sur un serveur externe sous le contrôle du hacker.

Les chercheurs ont développé une application malveillante qui leur a permis de prendre le contrôle de l’appareil photo alors que celui-ci était verrouillé, que l’écran était éteint ou que l’application concernée était fermée.

Mais ce n’est pas tout, car ils ont aussi pu extraire les données GPS issues des photos et vidéos stockées dans le smartphone. Les experts ont également été en mesure d’écouter des conversations téléphoniques bidirectionnelles tout en enregistrant des images, ce qui veut dire que les voix du destinataire de l’appel et de celui à son origine ont pu être enregistrées.

Selon Checkmarx, Google et Samsung ont corrigé cette vulnérabilité, mais il est possible que d’autres smartphones tournant sous Android soient concernés. Aucune autre entreprise n’a été citée spécifiquement.

De son côté, Google a déclaré : « Nous apprécions que Checkmarx porte cela à notre attention et travaille avec Google et ses partenaires Android […] La question a été abordée sur les appareils Google impactés via une mise à jour de Play Store à l’application Google Camera en juillet 2019. Un patch a également été mis à la disposition de tous les partenaires ». Les chercheurs indiquent aussi que la firme a prévenu en privé d’autres constructeurs afin qu’ils puissent régler le problème aussi.

Samsung indique que des correctifs ont aussi été publiés sur tous les smartphones concernés par cette faille.