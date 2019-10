Mais quel est ce malware qui a déjà infecté 45 000 appareils Android en 6 mois ?

Un nouveau malware baptisé xHelper commence à faire de plus en plus parler de lui auprès de la communauté des chercheurs en cybersécurité. Repéré en mars pour la première fois, il avait déjà infecté 32 000 appareils Android, là où ce nombre est désormais de plus de 45 000. En six mois à peine, il aura donc eu raison d’un très grand nombre de dispositifs exploitant l’OS de Google. Mais ce n’est pas tout.

Un malware qui se réinstalle automatiquement après sa suppression

Heureusement, il semblerait que le malware xHelper ne détruise ni ne vole les données personnelles des utilisateurs. Ses principales actions seraient de rediriger les propriétaires des appareils infectés vers des publicités. Ils seraient invités à se rendre sur le Play Store pour télécharger d’autres applications, un canal de rémunération pour les créateurs du virus qui touchent une commission à chaque installation.

Ce malware Android pose principalement deux problèmes. D’une part, les chercheurs ne savent pas vraiment quels sont l’origine et le mode d’infection de l’application concernée. Tous deux chercheurs chez Symantec, May Ying Tee et Tommy Dong indiquent : « Aucun des échantillons que nous avons analysés n’était disponible sur le Google Play Store, et bien qu’il soit possible que le malware Xhelper soit téléchargé par des utilisateurs de sources inconnues, nous pensons que cela ne soit peut-être pas le seul canal de distribution ».

Ce n’est pas tout, car xHelper a la particularité de se réinstaller automatiquement sur des appareils alors qu’il a été supprimé. Sur les forums, Symantec indique avoir découvert des utilisateurs se plaignant de publicités aléatoires et du fait que le malware soit toujours là même après avoir été supprimé manuellement. Même lorsque l’appareil est réinitialisé, le malware se réinstalle sur ce dernier.

Enfin, même si Symantec indique que le malware en lui-même n’attaque pas directement les appareils des utilisateurs, sauf qu’il peut télécharger d’autres applications dont l’attaque peut être plus virulente.