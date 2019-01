Avec Android Q, les opérateurs pourront verrouiller les smartphones des utilisateurs

Si certaines informations concernant Android Q deviennent peu à peu publiques avant que la mise à jour de l’OS ne soit déployée, Google n’avait pas mentionné explicitement qu’il offrait plus de pouvoir aux opérateurs télécoms.

Android Q va-t-il donner plus de pouvoir aux opérateurs ?

En effet, 9To5Google révèle avoir découvert quatre nouveaux changements dans le code source qui laissent à penser que l’équipe dédiée à Android travaille sur une telle fonctionnalité. Sous le nom de « Amélioration des restrictions des opérateurs sur Android Q », tous laissent à penser que les opérateurs auront bientôt plus de contrôle sur les agissements des propriétaires des smartphones. Pour l’instant, rien ne confirme que la firme américaine décidera d’en faire usage -Google ne s’est pas exprimé sur le sujet-, mais les mises à jour auraient forcément un impact sur les utilisateurs si elles venaient à être mises en place.

Dans les faits, cela signifie que les opérateurs seront en mesure de décider qui est autorisé ou non à utiliser ses services, tout en limitant ses concurrents, mais aussi en bloquant les MVNO (opérateurs de réseau mobile virtuel).

De la même façon, le système de double SIM pourrait être impacté, car les opérateurs pourront prendre la décision de verrouiller la seconde carte, donc le mobile si la première n’a pas été préalablement approuvée.

Comme le précise 9To5Google, le blocage serait efficient dès le lancement du smartphone, si bien que l’utilisateur n’aurait aucune option lui permettant de réinitialiser le mobile ou autre. Seuls les appels d’urgence seront encore fonctionnels, peu importe la carte SIM et le potentiel blocage sur mobile en question. Si une telle fonctionnalité est déployée, l’on peut supposer que de plus en plus de personnes se tourneront vers l’achat d’un smartphone désimlocké pour ne pas être lié à un opérateur qui risquerait d’appliquer un verrouillage.

