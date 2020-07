Android a fait des progrès concernant les mises à jour (mais ça ne se voit pas forcément)

Android a de nombreux avantages par rapport à iOS. Mais l’un de ses principaux inconvénients, c’est la lenteur de l’arrivée des mises à jour. Lorsque Google lance une nouvelle version du système d’exploitation, celle-ci arrive très rapidement sur les smartphones Pixel. En revanche, pour les modèles des autres marques, la mise à jour peut traîner. Cela est dû au fait que le déploiement d’une mise à jour d’Android ne dépend pas seulement de Google, mais aussi du fabricant d’un smartphone, des fabricants des composants de ce smartphone, et parfois aussi des opérateurs.

Ces dernières années, Google a lancé de nombreux projets afin d’accélérer le processus de mise à jour des smartphones Android. Parmi ceux-ci, il y a le projet Treble, une révision de l’architecture du système d’exploitation qui visait à permettre aux constructeurs de mettre à jour leurs smartphones plus vite.

Mais malgré ces efforts, force est de constater que les mises à jour vers les nouvelles versions d’Android trainent toujours sur certaines marques. Cependant, Google assure, preuve à l’appui, qu’il y a eu un important progrès avec Android 10, la version lancée en 2019. « […] l’adoption d’Android 10 a été plus rapide que toutes les versions précédentes d’Android. Android 10 fonctionnait sur 100 millions d’appareils 5 mois après le lancement – c’est 28% plus vite qu’Android Pie », indique un billet de blog publié sur le site d’Android, cette semaine. Ce billet est accompagné du graphique ci-dessous, qui compare la vitesse de déploiement des différentes versions du système d’exploitation.

Un déploiement plus rapide pour Android 11 ?

Google évoque ce progrès alors qu’il est actuellement en train de préparer le lancement d’Android 11. Et en plus des améliorations pour les développeurs, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs, la firme a également prévu quelques nouveautés qui devraient contribuer à améliorer le processus des mises à jour, et ainsi réduire la fragmentation de l’OS en plusieurs versions.

Pour ceux qui souhaitent découvrir les nouveautés avant la sortie officielle, il est déjà possible de tester Android 11 en installant la beta de celui-ci sur un smartphone compatible. En plus des smartphones Pixel de Google, la liste inclut des modèles comme le OnePlus 8, ainsi que le Mi 10 Pro de Xiaomi. La firme de Mountain View indique que sept marques participent au test d’Android 11, et que la beta est disponible sur 13 modèles fabriqués par des tiers. Cette inclusion d’autres marques aux tests des nouvelles versions d’Android contribue également à améliorer le processus de mise à jour.