Comment activer et désactiver le dark mode sur Instagram ?

Ça y est. Facebook initie le mode sombre sur l’écosystème de ses applications, alors que Google et Apple proposent depuis cette rentrée des interfaces adéquates sur leur système d’exploitation. Que ce soit sur iOS ou Android, les dernières mises à jour ont effectivement permis de voir apparaître de façon native le fameux « dark mode », et la plupart des applications systèmes sont synchronisées dans leur affichage.

Mais les applications telles que Facebook, Messenger, WhatsApp ou encore Instagram ne proposait toujours pas leur version à l’arrière-plan foncé. Le réseau social de partage de photo initie le thème.

Un mode sombre à l’accès encore limité

Depuis hier, la mise à jour d’Instagram a perturbé une grande partie des utilisateurs. Certains se sont retrouvés avec l’application en « dark mode », sans l’avoir demandé, comme d’autres ont passé un temps considérable à chercher comment activer ce fameux mode sombre.

Cette difficulté à comprendre comment activer ou désactiver le mode sombre réside en deux points. Tout d’abord, la mise à jour n’est disponible que pour les utilisateurs d’Android 10 et d’iOS 13. Pour les smartphones d’Apple, l’accès y est donc plus simple : la plupart des iPhone depuis la version 6s en sont équipés. Mais du côté d’Android, les choses se compliquent : à l’heure actuelle, peu de smartphones équipés du système d’exploitation sont passés à sa dixième version.

Le deuxième point – celui qui nous intéresse le plus ici – concerne une décision de Facebook, à savoir qu’il n’est en réalité pas disponible de pouvoir switcher entre le mode clair et le mode sombre directement depuis l’application. Pour activer ou désactiver le mode sombre sur Instagram, découvrez ci-dessous la procédure.

Comment activer le mode sombre sur Instagram ?

Ne perdons plus de temps et découvrez ici comment activer ou désactiver le mode sombre sur Instagram. En réalité, le réseau social se fit au thème natif sélectionné sur l’interface iOS 13 ou Android 10, à savoir que si vous avez activé le mode sombre directement sur l’interface de votre OS, Instagram synchronisera automatiquement le choix et le déportera sur son application.

Comme vous pouvez le découvrir ci-dessus, sur Android 10, il faudra donc dérouler la barre de notification jusqu’à l’accès rapide aux paramètres, et cliquer sur le bouton permettant de switcher entre le thème clair et le thème sombre. Si vous n’avez pas accès au paramètre directement depuis ce raccourci, rendez-vous dans vos paramètres d’affichage.

Sur iPhone, la manipulation est la même. iOS 13 permet d’accéder à ce basculement de thème directement depuis le menu de contrôle disponible en effectuant un glissé du bas de l’écran vers le haut.

En attendant l’élargissement du mode sombre…

Instagram a introduit son mode sombre depuis ce début du mois d’octobre. Précédemment, une bêta était disponible, notamment pour certains utilisateurs Android. Au fil du temps, le réseau social devrait certainement élargir l’accès au thème sombre. De son côté, on attend également que le groupe Facebook poursuive le déploiement du « dark mode » sur le reste de ses applications, telles que Messenger et WhatsApp. En attendant, voici un article pour vous expliquer comment activer le mode sombre sur l’interface iOS 13. Découvrez également toutes les nouveautés d’Android 10, dans notre prise en main.