Angelina Jolie la nouvelle star made in Disney ?

Qui se souvenait encore d’Angelina Jolie l’an dernier ? C’est bien simple, l’actrice avait tout simplement disparu des salles obscures depuis 2015, alimentant plutôt la rubrique people ou les bonnes œuvres. Elle ne vivait plus dans l’imaginaire collectif qu’à travers les rediffusions de ses meilleurs films, étant même éclipsée par Alicia Vikander dans la saga Tomb Raider. Mais sa filmographie va connaître un petit coup de fouet dans les prochains mois, notamment grâce à Disney.

Angelina Jolie de retour au premier plan

Premier film à l’affiche ? Malefique 2. Angelina Jolie reprend son rôle de méchante sorcière dans la Belle au Bois Dormant, pour une sortie annoncée le 16 octobre 2019.

Le second ? L’actrice va débarquer chez Marvel, pour la phase 4 du MCU. Un rôle dans le film Eternals qui présente déjà un casting all-stars, pour lequel elle jouera Thena. On trouvera aussi dans ce film Salma Hayek, Richard Madde, ou encore Kumail Nanjiani. La sortie du film au cinéma est prévue pour novembre 2020.

Mais la liste pourrait bien ne pas s’arrêter là. En effet, l’actrice aimerait bien désormais apparaître dans la saga Star Wars, l’autre gros bébé dans le giron de Disney. C’est elle-même qui le réclame.

J’ai essayé de coincer J.J. Abrams dans un couloir. (…) Je lui ai dit, ‘Je ne sais vraiment pas pourquoi je ne peux pas être dans Star Wars’.

En effet, vu la relation radieuse que semble entretenir Angelina Jolie avec Disney on se demande pourquoi. Le lancement d’une nouvelle trilogie avec Rian Johnson ou bien le projet mené par les créateurs de Game of Thrones constituent autant d’opportunités pour la faire apparaître. Si elle est vraiment désespérée d’apparaître dans une galaxie lointaine, très lointaine, alors il y a même des séries de The Mandalorian à celle sur Obi-Wan Kenobi qui peuvent avoir un attrait. Dans tous les cas, on ne se fait pas trop de souci pour elle.