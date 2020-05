Animal Crossing a désormais sa propre version d’Amazon : Nookazon

Une boutique Nookazon pour Animal Crossing

Disponible depuis le 20 mars dernier, en exclusivité sur Nintendo Switch, le jeu Animal Crossing: New Horizons est rapidement devenu un véritable phénomène de société. Mignon, coloré, et terriblement bienveillant, Animal Crossing est le jeu parfait pour s’évader et vivre une petite vie sur une île paradisiaque. Un jeu qui s’est d’ores et déjà écoulé à plus de 14 millions d’exemplaires dans le monde.

Outre de nombreuses options pour le joueur solitaire, Animal Crossing: New Horizons offre également de nombreuses interactions sociales, avec la possibilité de visiter l’île d’un autre joueur, mais aussi de s’échanger des objets… Un jeu tellement populaire que la jeune élue américaine Alexandra Ocasio-Cortez rend visite à ses followers sur le jeu, tandis que Marc Jacobs et Valentino ont lancé des collections de mode, au sein même d’Animal Crossing: New Horizons.

Depuis peu, il est également possible de visiter une boutique virtuelle, baptisée Nookazon, et qui reprend le concept d’Amazon. Vous l’aurez compris, il s’agit d’une boutique qui permet d’acheter (via des Clochettes), de vendre et d’échanger des objets virtuels liés à Animal Crossing. On peut donner son avis sur tel ou tel objet, tel vendeur… comme sur le « vrai » Amazon.

Une boutique en ligne mise au point par Daniel Luu, et qui compte déjà près de 300 000 visiteurs chaque jour, pour un peu plus de 9 millions d’objets listés. Comme l’explique son créateur sur la page d’accueil de sa boutique, Nookazon est un site « fan-made« , et n’est aucunement affilié à Nintendo ou même à Amazon. Reste à savoir maintenant si Nintendo va apprécier la démarche, le géant nippon étant particulièrement protecteur vis à vis de ses licences.

Rappelons que Nintendo a lui aussi de nombreux projets pour Animal Crossing: New Horizons, avec bientôt les Journées Internationales des Musées, sans oublier la saison des Mariages dès le mois de juin.